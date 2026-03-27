FOTO ‘Ne, ovo nije igralište za vaterpolo’: Teren zagrebačkog kluba pod vodom, djeci otkazane sve utakmice

Nogometaši NK Prigorje Markuševec ovog su vikenda ostali bez domaćeg terena – njihovo igralište potpuno je pod vodom i neupotrebljivo za igru, što su pokazali i fotografijama na društvenim mrežama. – Ne, ovo nije igralište za vaterpolo na otvorenom kako se čini na prvu. Ovo je dom jedinog nogometnog kluba u Podsljemenu koji broji 180 djece od 4 do 17 godina, 25 seniora i isto toliko veterana – poručili su iz kluba.

Baš ovog vikenda sve natjecateljske kategorije trebale su igrati domaće prvenstvene utakmice, njih čak devet, no zbog natopljenog terena sve su otkazane. Iznimka su seniori koji će ipak odigrati susret, ali kao domaćini na umjetnoj travi NK Dubrava. – Za vikend je najavljeno smirivanje vremena. I dok će njihovi vršnjaci diljem grada odrađivati svoje prvenstvene obaveze, naši klinci “miruju” jer su im sve utakmice otkazane – istaknuli su.

U klubu naglašavaju kako problem nije nov, već dugogodišnji. – “Viša sila” koja je godinama uvjerljivo najveći problem kluba godinama se stavlja u drugi plan. Zašto? – pitaju se iz Prigorja, dodajući kako rješenje postoji. – Rješenje postoji – teren s umjetnom travom! Problem? Imovinsko-pravni odnosi na relaciji Crkva – Grad – poručuju. Iz svega toga najviše ispašta NK Prigorje Markuševec, zaključili su iz kluba.