Svjetska imena stižu na Zagreb Classic, a ne trebate ni ulaznicu

Velika pozornica na otvorenom. Tako su prozvali festival Zagreb Classic. Zbog pandemije dvije ga godine nije bilo, a što nas očekuje u ovogodišnjem izdanju, ali i ostatak ljeta, otkriva Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

Mislite li da će zbog dvogodišnje pauze interes publike biti veći?

Zagreb Classic je najznačajnije kulturno događanje tijekom ljeta koje je ove godine organizirala Turistička zajednica grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom. S obzirom na to da se dvije godine nije održavao, a na društvenim mrežama bilježimo izniman interes publike, vjerujem da će biti sjajno posjećen te se nadam da će nas i vrijeme poslužiti. Odličan glazbeni program i prekrasan ambijent privlačna su kombinacija zbog koje očekujem da će jedan od najljepših gradskih trgova biti prepun.

Kakvo je trenutačno stanje sa zagrebačkim turistima?

Zagreb konstantno bilježi poraste kako u dolascima, tako i u noćenjima. Od 1. siječnja do 15. lipnja ostvareno je 155% više dolazaka (361.000) i 117% više noćenja (808.000) u odnosu na isto razdoblje lani. Uz domaće goste najviše dolazaka bilo je iz Njemačke, SAD-a, Italije, BiH te Srbije, a u noćenjima su od stranih gostiju na prvom mjestu gosti iz Njemačke, a slijede ih gosti iz SAD-a, Italije, Rusije i Velike Britanije. U odnosu na 2019. smo na 80% ostvarenih rezultata u noćenjima. Raduje me da se američki gosti penju na vrh ljestvice, što je rezultat naše intenzivne suradnje s američkom turističkom industrijom, gđom Inom Rodin, donedavnom direktoricom Predstavništva HTZ-a u SAD-u, kao i s Institutom Smithsonian.

Možete li ukratko predstaviti izvođače koji će nastupati?

Svaki od sedam dana Zagreb Classica poseban je na svoj način, a bit će kvalitetnih nastupa domaćih izvođača, kao i zvučnih stranih imena. Počinjemo s mladom ukrajinskom solisticom na violini Anastasijom Petrišak koja nastupa uz pratnju orkestra opere HNK u Zagrebu. Zatim imamo zagrebačko Gradsko kazalište Komedija koje će izvesti mjuzikl Alfija Kabilja "Moji mjuzikli #2". U subotu je na repertoaru "Pop-misa Mediterana" skladatelja Tončija Huljića, a u nedjelju će nastupiti francuska kantautorica Joyce Jonathan. Peti dan proći će u znaku Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem dirigenta Marcella Rote, a izvest će "Najljepšu filmsku glazbu" Nina Rote i Ennija Morriconea. U utorak nastupa Jazz orkestar HV-a i Adalbert Turner Juci, a Zagreb Classic završava 29. lipnja koncertom Cameristi della Scala koji izvode Vivaldija i Piazzollu u "8 godišnjih doba". Svaka večer je senzacija sama za sebe, bit će teško odlučiti na što ne ići. Rijetko se u Europi i svijetu ovakva imena mogu slušati bez kupnje ulaznica, stoga je i to jedna od posebnosti Zagreb Classica.

Kako je tekla organizacija?

U ožujku nas je kontaktirao gospodin Alen Ključe, direktor agencije Star produkcija, koji je u Hrvatskoj organizirao koncerte brojnih poznatih izvođača poput Roda Stewarta, Andree Bocellija, Toma Jonesa i mnogih drugih. Njegova početna ideja bila je organizacija pojedinih koncerata klasične glazbe, no zatim smo u razgovoru zajedno došli do ideje revitalizacije Zagreb Classica, festivala koji je, s drugačijim konceptom, prijašnjih godina obilježio ljeto u Zagrebu. S obzirom na to da smo pregovore počeli kad je neizvjesnost zbog korone, ali i rata u Ukrajini bila na vrhuncu, svakako smo imali i sreće te se uspjelo dogovoriti željene izvođače u planiranim terminima održavanja Zagreb Classica. Mnogo je aspekata i uvjeta, ali i detalja na koje se treba paziti. Zahvaljujem ovim putem i kolegicama i kolegama u TZGZ-u te svim našim partnerima na kooperativnosti i spremnosti na ad hoc reakcije.

Festival otvara violinistica Anastasija Petrišak iz Ukrajine...

Anastasija premijerno nastupa u Hrvatskoj. Javno je nastupati počela s osam godina, sudjelujući i pobjeđujući na brojnim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Godine 2005. preselila se u Italiju kako bi nastavila studij violine, a od 2010. redovito nastupa kao solistica i u duetima s Andreom Bocellijem, pridružujući mu se na koncertima koji su dobili velike pohvale publike i kritike. Specijalizirala se za sviranje na nenadmašnim glazbenim remek-djelima neprocjenjive vrijednosti, tj. violinama i drugim glazbalima Stradivarija, Amatija, Guarnerija del Gesua, a danas svira modernu violinu koju je posebno za nju izradio bolonjski proizvođač violina Roberto Regazzi.

Ima li već rezultata od kampanje Summer BUZZG?

Zagreb posebice u ljetnim mjesecima živi na otvorenom, na svojim ulicama, trgovima, u parkovima. Stoga je TZGZ kreirao sveobuhvatnu kampanju Summer BUZZG koju je proveo putem klasičnih medija oglašavanja s posebnim naglaskom na online kanale. Kampanja je provedena u Hrvatskoj, regiji i emitivnim tržištima Austrije, BiH, Italije, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije. Okosnica su native članci plasirani na premium portalima, a članke je dosad pročitalo više od 40.000 korisnika. Pored native oglasa, display i mobile banneri prikazani su više od 1,4 milijuna puta ciljanoj publici te su ostvarili više od 7000 klikova prema službenoj stranici Summer BUZZG-a. Kampanja će tijekom ljeta biti aktivna na društvenim mrežama gdje bilježimo veliki interes korisnika iz Hrvatske, BiH, Italije, Mađarske, Poljske i Slovenije pa se svakako nadamo velikom broju posjetitelja.

Što još možemo očekivati od događanja tijekom ljeta u Zagrebu?

Nedavno održani LMF festival elektroničke glazbe koji je u tri dana okupio više od 25.000 posjetitelja, zatim 15. INmusic festival u svojem obljetničkom izdanju te, naravno, Zagreb Classic s klasičnom glazbom, kao i pojedini koncerti svjetski poznatih izvođača, nude u Zagrebu savršeni line up za svakog. Festivali i koncerti izniman su atraktor i glavni motiv za turistički posjet određenoj destinaciji, a privlače raznovrsnu publiku te su katalizator za ponovljene dolaske posjetitelja. Događanja u Zagrebu tijekom ljetnih mjeseci uistinu je mnogo, a izdvojila bih još jedan naš novi projekt, Mali Classic, koji počinje 17. srpnja točno u podne i održavat će se četiri nedjelje zaredom u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu. Njime nastavljamo tradiciju klasičnih koncerata na Zrinjevcu, koji je, kako je svojevremeno napisao Zvonimir Milčec, simbol zagrebačke gradskosti i kulture življenja, a Glazbeni paviljon je u samom središtu tog simbola. Od ostalih događanja koja organiziraju naši partneri, uz podršku TZGZ-a, treba spomenuti novo izdanje popularnih Dvorišta, a tu su još i Ljetne večeri HNK, Art park, Okolo//Around, Večeri na Griču, Booksa u parku, Ljeto kod Matoša, Cest is d'Best. Očekuju nas i brojni koncerti svjetski poznatih izvođača. Grad nudi za svakoga ponešto, pozivam sve da nam se pridruže i uživaju u bogatom zagrebačkom ljetu. •

Ključe: Sretni smo što smo izvođače uspjeli okupiti u kratkom roku

Evo nas pred samim početkom ovogodišnjeg Zagreb Classica te ovom prilikom zahvaljujem Gradu i Turističkoj zajednici grada Zagreba na povjerenju. Iznimno smo sretni što smo u tako kratkom roku uspjeli angažirati vrijedna imena klasičnoga svijeta i ponuditi publici raznolikost i kvalitetu. Komorni orkestar Cameristi della Scala, čiji naziv potvrđuje izuzetnu vrijednost programa i izvedbe, pa filmska glazba velikana Rote i Morriconea i Zagrebačka filharmonija, ukrajinska nadarena violinistica Anastasija Petrišak koja će nam zasvirati s orkestrom HNK... samo su neki od aktera ovogodišnje glazbene i kulturne poslastice u srcu Zagreba, izjavio je Alen Ključe, direktor Star produkcije.