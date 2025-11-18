Naši Portali
STRAŠNO

Susjed koji je zvao vatrogasce: 'Vidio sam da Vjesnik gori, nisam mogao vjerovati. Krenulo je na vrhu'

Zagreb: Ugašena vatra na Vjesnikovom neboderu
18.11.2025.
Čuo sam da je udario grom, a kad sam pogledao vani i vidio da gori, nisam mogao vjerovati, ispričao nam je susjed.

Besana je ovo noć bila za gotovo stotinu vatrogasaca koji se još uvijek bore s buktinjom na Vjesnikovu neboderu. Neko vrijeme plamen je bio ugašen, no nešto iza devet sati vatra se ponovno rasplamsala. Večernjakova reporterka Nikolina Orešković razgovarala je s nekoliko susjedaa koji su svjedočili požaru. 

– Ja sam tu živjela i kada se gradio... Strašno mi je ovo. Čula sam sinoć vatrogasce, a jutros mi je nećak javio da je Vjesnik izgorio. Strašno. Ljudi pričaju da je problem u instalacijama, no sve je moguće – rekla nam je jedna susjeda. 

Drugi je susjed kazao da je zvao vatrogasce. – Čuo sam da je udario grom, a kad sam pogledao vani i vidio da gori, nisam mogao vjerovati. Prvo je gorilo na vrhu, a onda se spuštalo na niže katove… Vatrogasci su gasili, sve su zatvorili, pravi su profesionalci – ispričao je. 

Video koji je Večernjakov čitatelj snimio u 23.30 sati: Prvo se vidio požar na vrhu nebodera

O situaciji su izvijestili i zagrebački vatrogasci. – Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije – kazao je ranije Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. 

Kupnja