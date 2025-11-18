Naši Portali
DRŽAVA JE SUVLASNIK

Vatra guta Vjesnikov neboder, Plenković: 'Ne znamo uzroke, a šteta je ogromna'

Zagreb: Ponovno je planuo požar na Vjesnikovoj zgradi
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/16
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
18.11.2025.
u 09:50

Vjesnikov neboder na kojem je buknuo požar jučer navečer gori i danas

Premijer Andrej Plenković u Vukovaru je komentirao požar Vjesnikova nebodera. Država je suvlasnik nebodera. Vjesnikov neboder na kojem je buknuo požar jučer navečer gori i danas. Padaju dijelovi pročelja. Zagrebački vatrogasci cijelu noć su se borili s velikim požarom, a gašenje će kako je rekao šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih potrajati cijeli dan. 

"Ja sam bio cijeli put u kontaktu s ministrom Božinovićem, Medvedom, Bačićem... Požar je izbio oko 23 sata, ne znamo uzroke požara. Požar se kontrolira. Ne znamo kako je došlo, država je vlasnik oko 60 i nešto posto tu su i drugi pravni subjekti. Bitno je da nema žrtava. Šteta je ogromna. Ministarstvo će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi", kazao je Plenković. 

GIF Strašan požar Vjesnikova nebodera

Gašenje i sanacija požara je u tijeku. Požarište se pregledava termo-kamerom. Na mjesto događaja dolazi statičar koji će procijeniti stanje konstrukcije. Promet oko Vjesnika je zatvoren, priopćilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. 

Oglasilo se i Ministarstvo graditeljstva. "Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika, nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa", objavilo je Ministarstvo graditeljstva.

Požar u Vjesniku

Ključne riječi
požar Vjesnikov neboder Andrej Plenković

