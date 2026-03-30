SANACIJA U PUNOM JEKU

Vatrogasci na 1.463 intervencija, stanje u Zagrebu vraća se u normalu, čeka se još samo ovo

Zagreb: Vatrogasci saniraju štetu nakon oluje na krovištu stambene zgrade
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.03.2026.
u 10:37

Sanacija škola nastavlja se ovaj tjedan te se očekuje se da će sljedeći tjedan, nakon uskršnjih praznika, sve započeti s redovnim radom. Tramvaji i autobusi ZET-a voze redovno osim tramvajske linije 15, čije se stavljanje u promet očekuje danas

Zagrebački gradski vrtići danas su otvoreni, nakon što su završeni radovi inicijalne sanacije posljedica prošlotjednog olujnog nevremena, javili su u gradskoj upravi. Sanacija škola nastavlja se ovaj tjedan te se očekuje se da će sljedeći tjedan, nakon uskršnjih praznika, sve započeti s redovnim radom.

Sa sanacijom posljedica nevremena nastavljaju i vatrogasci te službe Zagrebačkog holdinga, predvođene Zrinjevcem, Čistoćom i Zagrebačkim cestama. Samo vatrogasci su do danas imali ukupno 1.463 intervencije. Sve usluge uredno funkcioniraju, a danas se očekuje stavljanje u funkciju i zadnja tri semafora koja su oštećena u nevremenu.

Tramvaji i autobusi ZET-a voze redovno osim tramvajske linije 15, čije se stavljanje u promet očekuje danas. Tijekom dana se očekuje i početak rada sljemenske žičare, no ona još neće prevoziti putnike. Sljemenska cesta ostaje zatvorena do kompletne sanacije posljedica nevremena zbog čega do daljnjega neće voziti autobusna linija 140, a u Gradu ponavljaju molbu stanovnicima Zagreba da ne odlaze na sljeme i da izbjegavaju parkove zbog opasnosti od pada stabala. 

Gradsko društvo Crvenog križa tijekom vikenda podijelilo je zaštitne folije za 79 kućanstava, dok su 22 obitelji preuzele isušivače vlage. Crveni križ Zagreb nastavlja s podjelom opreme svaki dan od 7-15h u Heinzelovoj 64, tel: 01 5801 562. Kako smo već pisali Do kraja dana danas očekuje se dovršetak aplikacije za prijavu šteta koja će javnosti biti predstavljena sutra sa svim detaljnim informacijama o načinu prijave.

Od početka nevremena u četvrtak do danas, na sanaciji posljedica nevremena angažirano je ukupno preko 1.350 vatrogasaca, radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Njima treba dodati i angažman dobrovoljnih vatrogasnih društava, pripadnika civilne zaštite te ostalih žurnih službi poput hitne medicinske pomoći, Crvenog križa, HGSS-a i policije.

