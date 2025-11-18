Naši Portali
JOŠ GASE BUKTINJU

Ministar Bačić kod Vjesnikova nebodera: Otkrio je hoće li se čuvena građevina rušiti ili obnoviti

Zagreb: Nastavlja se gašenje Vjesnikovog nebodera, teška noć iza vatrogasaca
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/17
Autori: Hana Ivković Šimičić, Nikolina Orešković
18.11.2025.
u 09:30

Još uvijek traje gašenje požara, on je pod kontrolom – rekao je.

Ministar graditeljstva Branko Bačić dao je izjavu za novinare ispred Vjesnikova nebodera te komentirao ovu tragediju. – Požar se širio i zahvatio skoro sve katove. Zahvaljujem svim interventnim službama, i vatrogascima i policajcima koji su odmah po dojavi stigli na lice mjesta, osigurali prostor i krenuli s gašenjem. Službe su sa svom opremom nastojali zaustaviti vatru, a s obzirom na visinu objekta i činjenici da je vatra krenula na najvišim katovima, nije se moglo u potpunosti ugasiti. Još uvijek traje gašenje požara, on je pod kontrolom – rekao je. 

Dodao je da će šteta biti velika, a što se tiče uzroka nema saznanja. – Čekat ćemo da se požar ugasi, da se provede istraga. Hrvatska je suvlasnik s još pet pravnih osoba i naša je namjera jasna da, čim se steknu uvjeti, i da se vidi stanje konstrukcije, ide u obnovu same zgrade, uređenje. Ona je zahtijevala uređenje, u razgovoru smo sa ostalim suvlasnicima. Znam da je na najvišem katu bio Laganin radio, taj prostor je izgorio, bila je arhiva Ministarstva rada i Ministarstva financija i Porezne uprave u dijelu same zgrade. Brojni katovi su bili prazni, ondje nije bilo ništa. Dodatan dio zgrada u kojem Ministarstvo prostornog uređenja nije izgorjelo i požar nije došao do tog dijela. Taj dio kompleksa nije bio oštećen. Prije procjene štete, pričekat ćemo da se požar stavi pod kontrolu a onda ćemo vidjeti uzroke požara, pa u procjene štete, pa u postupak same obnove i uređenja – dodao je ministar Bačić. Rekao je i da će se morati ukloniti oni dijelovi zgrade koji bi mogli otpasti, pa će se onda ići u daljnje mjere. 

Iz ministarstva su se oglasili i priopćenjem. "Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Na sreću nema ozlijeđenih. Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa", poručili su. 

Avatar Banana man
Banana man
09:38 18.11.2025.

ovaj već mjeri i aktivira internu prodajnu licitažu. Ma dečki da ste bilo što drugo tako usavršili, mi bi bili Švicarska

