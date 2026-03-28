ZET uspostavio tramvajski promet Maksimirskom cestom

Tramvajski promet Maksimirskom cestom u subotu je uspostavljen nakon jakog olujnog nevremena koje je u noći na petak oštetilo električne vodove pa su umjesto tramvaja središte i istočni dio Zagreba, od okretišta u Maksimiru, povezivali autobusi, izvijestila je lokalna vlast. Tramvajske linije 4, 7, 11 i 12 od 12.36 sati prometuju redovito Maksimirskom cestom u oba smjera. Radnici ZET-a prije roka su završili radove popravka oštećenih tramvajskih vodova, izvijestio je grad na službenom Facebook profilu.

Dodaju da su autobusi koji su vozili umjesto tramvaja povučeni iz prometa. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet ranije je u subotu izjavio da su zbog snažnog nevremena, s olujnim udarima vjetra, koje je pogodilo Zagreb gradske službe odradile stotine intervencija, nije bilo teže ozlijeđenih, a šteta na infrastrukturi i zelenim površinama tek se zbraja.