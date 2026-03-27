Ovo je, na jednom mjestu, sve što dosad znamo o posljedicama oluje koja je poharala Zagreb i ne jenjava

Udari vjetra bili su jači nego u oluji koja je metropolu pogodila 2023. U noći su dosezali 100 km/h, a ujutro na Črnomercu čak 120 km/h. One koji su uspjeli prespavati olujnu noć, u 7.40 iz sna je trgnulo upozorenje Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) da se, zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena, na području grada neće održati nastava u osnovnim i srednjim školama.

Orkanski udari vjetra donijeli su brojne nedaće, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je broj intervencija u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zajedno veći od 800. Vatrogasci u kratkom vremenu nisu stizali ukloniti sva porušena stabla, skele i dignute krovove. U jednom trenutku su, tako, 324 intervencije bile na čekanju. Do niza problema došlo je i u javnom prijevozu. Zbog pada stabala na tramvajsku prugu oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste, što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave. Visinske radove nije bilo sigurno izvoditi zbog udara vjetra, tako da se nije moglo niti krenuti u popravak. Autobusne linije pokušale su supstituirati nedostatak tramvaja, i tako će biti dok se ne popravi tramvajska infrastruktura, a kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao, normalizacija tramvajskog prometa očekuje se tek od ponedjeljka.

Vatrogasci su heroji današnjeg dana! Pogledajte kako se penju do uništenog krova!

Velike štete, također zbog porušenih stabala, dodao je gradonačelnik, pretrpjela su i gradska groblja, a niti školski objekti nisu ostali netaknuti. Bilo je 13 prijava štete na vrtićima, 12 na osnovnim školama i sedam na srednjim školama već ujutro. Do poslijepodneva, kako je izvijestio Tomašević, brojke su značajno porasle, oštećeno je 39 vrtića, 27 osnovnih i 16 srednjih škola. Ozbiljno su, pritom, oštećene osnovne škole u Remetama, Markuševcu i Tituš Brezovački.

Četvrtaši Prve Katoličke osnovne škole i Osnovne škole Rudeš boravili su, pak, u sklopu petodnevnog programa "Škola u prirodi", na terenskoj nastavi na Sljemenu. Povratak u Zagreb onemogućilo im je zatvaranje Sljemenske ceste zbog snijega i nevremena pa su do stvaranja sigurnih uvjeta za polazak, smješteni u Planinarskom domu Crvenog križa, a roditelji propituju odluku škole da se, unatoč najavljenim lošim vremenskim uvjetima, nastava na Sljemenu održi do kraja tjedna.

Ozbiljne posljedice nevrijeme je ostavilo i na Draženov dom, kultnu dvoranu hrvatske košarke, koja je zbog oštećenja zatvorena do daljnjeg. Prema informacijama koje smo dobili iz Košarkaškog kluba Cibona, snažni naleti vjetra pomaknuli su kupolu na krovu, koja je pritom pukla, a kroz oštećenja prodire voda.

– Dok se vrijeme ne smiri, ne možemo pristupiti krovu ni utvrditi razmjere štete – kazali su iz kluba. Zbog opasnosti od daljnjih oštećenja i sigurnosnih razloga, dvorana je zatvorena do daljnjeg, a svi treninzi su otkazani. Ni najveći bolnički centar u zemlji nije izdržao, olujno nevrijeme oštetilo je i KBC Rebro, točnije dio nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama.

Zagrepčane, osobito one koji žive u blizini Vjesnikova nebodera, brinulo je i može li on izdržati tako jake nalete vjetra. Ipak, Mario Uroš, konstrukter iz Hrvatskog centar za potresno inženjerstvo i izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, rekao nam je da razloga za strah ne bi trebalo biti. – Maknuta je fasada pa neboder ne pruža otpor vjetru, što je dobro jer on može slobodno prolaziti kroz njega – objasnio je. Dobra stvar je, dodao je, i što pada kiša pa se niti čestice azbesta ne prenose okolo.

Vjesnik su obišli i predstavnici državnih i hitnih službi. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je da su postojale ozbiljne brige oko stabilnosti zgrade Vjesnika. Ipak, naglasio je da su radovi provedeni u proteklih mjesec dana značajno pridonijeli statici.

Bačić o stabilnosti nebodera: S Vjesnika uklonjeno 700 tona materijala, zgradu drži 600 podupirača

Spomenimo i da su u intervencijama do poslijepodne ozlijeđena dva vatrogasca, jedan radnik iz Holdinga i dvojica iz Zagrebačkih cesta. Također, nekoliko je građana lakše, a jedan i teže ozlijeđen, no nije u životnoj opasnosti, potvrdio je to Tomašević dodavši kako je centar 112 zaprimio oko 1000 poziva. Potresni prizori stigli su i s Mirogoja. Iščupana stabla razbacana su po alejama, grane su se srušile preko grobnica, a na pojedinim mjestima oštećeni su i kipovi te nadgrobni spomenici. Na više lokacija debla su pala izravno na grobna mjesta, ostavljajući iza sebe razbijene dijelove kamena i pomaknute ploče.

– Što se tiče gradskih groblja, stanje je za sada dosta loše, izgleda da opet imamo dosta velike štete. Međutim, ispraćaji se obavljaju. Vidjet ćemo koliko će nam trebati za sanacije – rekao je Tomašević.