Što se tu događa: Putnici u zračnoj luci oduševljeni iznenadnim performansom

Zračne luke često su putnicima više muka, nego prostor za guštanje. Uvijek nekamo žurite. No, u četvrtak su putnici na zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman mogli uživati u neočekivanom umjetničkom događaju.

Na Svjetski dan glazbe (Fête de la Musique), koji se u više od 100 zemalja svijeta obilježava 21. lipnja s ciljem slavlja i popularizacije glazbene kulture, brojni gradovi postaju pozornice za glazbenike amatere i profesionalce koji podsjećaju na važnost glazbe u svakodnevnom životu.

Zračna luka Franjo Tuđman pridružila se obilježavanju Svjetskog dana glazbe i u četvrtak 20. lipnja ugostila više od 80 djece i mladih iz udruge „SO DO – El Sistema Hrvatska“ okupljenih u simfonijski orkestar, koji su nenajavljenom, iznenadnom izvedbom Završnog kola iz opere „Ero s onoga svijeta“ oduševili brojne putnike.

VIDEO Pogledajte flash mob u zračnoj luci

Orkestar je pratio dječji zbor Centra za kulturu i informacije Maksimir, a performans se odvijao pod redateljskom palicom Krešimira Dolenčića, Hrvoja Korbara i Marte Tutiš te dirigentskom palicom maestra Ante Sladoljeva.

„Promjene koje je El Sistema potaknula u svijetu želio sam osjetiti i u Hrvatskoj – pomoći djeci i mladima da izraze svoje osjećaje, snagu i kreativnost kroz glazbu. Glazbom se razvija inteligencija, kognitivna osjetljivost, emotivna svjesnost i estetski potencijal, otvara nam nove vidike i pomaže odvratiti pozornost od izazova kojima su izložena djeca i mladi suvremenog društva. Formiranje orkestra poseban je način pokazivanja djeci kako zajednički stvarati, međusobno se poticati, uzajamno pomagati i poštivati druge. Nemjerljivo sam ponosan na sve dosadašnje rezultate koje smo ostvarili u Hrvatskoj u radu s djecom i mladima, a ovaj flash mob jedan je od načina da se predstavimo publici i podsjetimo na važnost glazbe u našoj, a i njihovoj svakodnevici. Zahvaljujem Zračnoj luci Franjo Tuđman što nam je ustupila prostor putničkog terminala i na trenutak postala pozornica za naše slavljenje glazbe“, izjavio je Jorge Ricardo Luque Perdomo, jedan od osnivača udruge SO DO. Hrvatskoj javnosti poznat je kao promotor latino-američke glazbe, a svoju je glazbenu naobrazbu i sam počeo u jednoj od prvih generacija El Sisteme u rodnoj Venezueli.

Termin Flash mob odnosi se na skupinu ljudi koja se iznenada sastaje na dogovorenom mjestu s ciljem izvedbe zabavnog, satiričnog ili umjetničkog performansa. U ovom je flash mobu sudjelovalo čak 85 članova orkestra udruge iz dvaju SO DO centara u Zagrebu i Istri, 20 članova dječjeg zbora Centra za kulturu i informacije Maksimir te oko 150 roditelja i članova obitelji djece, a pridružile su im se i Zagrebačke mažoretkinje.

Da bi sve bilo izvedeno prema planu pobrinuo se redatelj Krešimir Dolenčić sa svojim suradnicima Hrvojem Korbarom i Martom Tutiš koji su se u projekt organizacije flash moba uključio volonterski.

„Poziv udruge SO DO prihvatio sam s velikim zadovoljstvom jer izuzetno cijenim to što rade i način na koji odgajaju našu djecu i mlade. Ljubav prema glazbi nalazi se u svakom od nas, a na nama odraslima je da djeci od malih nogu pokažemo kako da tu ljubav iskoriste na najbolji mogući način za osobni razvoj te lakše savladavanje izazova tijekom odrastanja. Svjetski dan glazbe odličan je povod da se prisjetimo svega što od glazbe dobivamo i osvijestimo koliko je važna u dječjem, ali i odraslom svijetu“, izjavio je Krešimir Dolenčić, redatelj ovog flash moba te izvanredni profesor na odsjeku glume Akademije dramske umjetnosti i ovogodišnji dobitnik godišnje nagrade Vladimir Nazor za kazališnu umjetnost.

„Zračna luka Franjo Tuđman uvijek se rado uključuje u ovakve društveno odgovorne projekte usmjerene na razvoj djece i mladih te stvaranje boljeg i kvalitetnijeg društva pa smo se rado odmah odazvali pozivu Udruge SO DO da flash mob organiziraju u našem prostoru. Propisi i procedure u zračnim lukama vrlo su strogo određene, no uz pomoć cijelog našeg tima manifestacija je protekla besprijekorno. Vjerujem da će brojni putnici koji su svjedočili performansu mladih glazbenika prenijeti glas o njihovom entuzijazmu i ljubavi prema glazbi u sve dijelove svijeta“, izjavila je Lidia Capković Martinek, glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb.

Flash mob održan je na prvom katu novog putničkog terminala Zračne luke Franjo Tuđman u prostoru check-ina. Nakon izvedbe Završnog kola iz opere „Ero s onoga svijeta“, mladi glazbenici počastili su putnike i posebnim polusatnim koncertom tijekom kojeg su izveli nekoliko skladbi klasične, popularne i filmske glazbe.