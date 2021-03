Što se događa u metropoli za vikend

Vremenska prognoza za vikend najavljuje povratak zimskog vremena, no zato su kazališta i muzeja najavili zanimljiv program uz, naravno, pridržavanje epidemioloških mjera. Iako je ponuda i dalje smanjena, i ovog se vikenda u Zagrebu mogu pronaći zanimljiva kulturna događanja, izložbe, predstave, nastupi, a dio ih se održava i online. Posebice ako se uzme u obzir da se u subotu obilježava Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade, a u nedjelju Svjetski dan poezije.

Program u kazalištima

Zanimljivo djeci, ali i odraslima bit će svima poznata “Pipi Duga čarapa” koja se može pogledati u “Trešnji” u subotu i nedjelju u više termina, a dodatne termine predstava uvela je i “Mala scena” u povodu Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade 20. ožujka. Sutra se tako tamo prikazuje predstava za bebe "Priča o kotaču" u 10 sati, a može se pratiti i online. U Zagrebačkom kazalištu lutaka se pak u više termina tijekom subote i nedjelje može pogledati “Snjeguljica”, a što se tiče ponude za odrasle, u HNK će ove nedjelje koncert opernih i operetnih arija izvesti Evelin Novak. Ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 70 kuna, a ista je cijena ulaznica za autorski projekt Filipa Šovagovića i Dubravka Mihanovića koji se danas u 19 sati prikazuje u Kulturnom centru Travno.

Za ljubitelje muzeja, ali i arhitekture...

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla može se pogledati izložba pod nazivom “Periodni sustav elemenata” i saznati zašto je on važan, koji je najlakši, a koji najteži atom… Izložba se za vikend može pogledati od 9 do 13 sati, a u Muzeju grada Zagreba, u Opatičkoj 20 otvorena je izložba “Stadion Maksimir- sportska arhitektura Vladimira Turine” na kojoj se može vidjeti kako je izgledao prostor maksimirskog stadiona i sama okolica prije nego što su ondje niknule tribine. Ljubitelji zagrebačke arhitekture mogu tamo saznati nešto novo u subotu od 10 do 18 te u nedjelju od 10 do 14 sati.

Online recital na svjetski dan poezije

Za one koji bi nedjelju radije proveli kod kuće, Centar za kulturu Trešnjevka je u povodu Svjetskog dana poezije organizirao online poetski recital Svena Adama Ewina čije će stihove interpretirati naš poznati glumac Robert Kurbaša. Recital će se prikazivati online na web stranici, Facebooku i YouTubeu s početkom u 14 sati.