Vakula: U idućim danima čeka nas više zimski nego proljetni ugođaj

U idućim danima čeka nas promjenjivo i hladnije vrijeme. Temperature će biti više nalik zimskima, nego proljetnima, a takvom ugođaju na Jadranu će dodatno doprinijeti bura i tramontana. Sredinom tjedna očekuje se njihovo slabljenje, čak i okretanje na jugo, pa će za vikend opet na velikom dijelu Jadrana biti jake i olujne - za upozorenje, prognozira Zoran Vakula za HRT.



I dok će oborine na Jadranu do vikenda uglavnom izostati, a i poslije su trenutačno moguće, još ne i sigurne - u unutrašnjosti će svakodnevno biti kratkotrajnih lokalnih naleta kiše, posebno u gorju i snijega.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, uz kratkotrajne lokalne pljuskove, uglavnom kiše, u gorju snijega, te uz malo slabiji sjeverozapadnjak nego u utorak. Osjetnog vjetra koji će pojačavati hladnoću bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će se također nastaviti nadmetanje vedrine i oblaka, uz mjestimične nalete kiše, uglavnom u gorju i snijega. Najniža jutarnja temperatura bit će između -4 i 0 °C, a najviša poslijepodnevna oko 10 °C.

Još malo niža temperatura bit će u oblačnijem i nestabilnijem Gorskom kotaru i Lici, a viša na sunčanijem i uglavnom suhom sjevernom Jadranu. Puhat će bura i tramontana, samo ponegdje s olujnim udarima, pri čemu će more biti uglavnom malo do umjereno valovito.

Prema jugu valovitije, uz češći i jači sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i buru. I pritom na srednjem Jadranu uglavnom suho i barem djelomice sunčano, a u unutrašnjosti oblačnije, uz mogućnost gdjekojeg pljuska. Temperatura ujutro -3 do 1 °C, uz more 2 do 6 °C, a poslijepodne 11 do 13 °C.

Razmjerno hladno za sredinu ožujka bit će i na jugu Hrvatske, te još vjetrovito, prema otvorenome i jače valovito more. Vjerojatnost pljuskova postojat će uglavnom u unutrašnjosti.

Ni u četvrtak se posvuda na Jadranu ne može jamčiti sasvim suho, ali će barem biti podosta sunčanog vremena, uz slabiju buru i tramontanu. Tijekom petka oblačnije, uz jugo, te moguću kišu, koja je još vjerojatnija tijekom vjetrovitije subote, kada će na sjevernom Jadranu jačati bura, na jugu jugo.

Hladnije nego u utorak sljedećih će dana biti i na kopnu, uz svakodnevne jutarnje temperaturne "minuse", pri tlu i izraženije, a hladnoću će i u četvrtak pojačavati povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ponegdje i sjeverozapadni. Uz djelomice sunčano vrijeme i dalje će biti lokalnih naleta kiše, mjestimice i snijega, osobito u gorju, i to vjerojatno ponajviše u subotu.