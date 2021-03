Kakvo nas vrijeme očekuje u zadnjem tjednu zime: Najavljena još jedna promjena

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i prijepodne u Slavoniji mjestimice kiša ili susnježica, a u Dalmaciji ponegdje pljuskovi, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za ponedjeljak.

Sredinom dana i popodne je lokalno moguća kratkotrajna kiša, uglavnom u unutrašnjosti, a u gorju i pljuskovi snijega.

Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu bura i sjeverozapadnjak povremeno i jaki lokalno s olujnim udarima. Vjetar će slabjeti prema kraju dana.

Najviša dnevna temperatura zraka od 7 do 11, a na Jadranu od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva.

- U novome tjednu vrijeme neće biti ni približno intenzivno, barem ne do četvrtka, a daljnji pad temperature bit će polagan. No neće biti stabilno, pa će mjestimice biti slabih oborina, uglavnom na kopnu, i to pogotovo u utorak. Prema kraju tjedna izgledna je nova promjena vremena s kojom bi i na moru opet bilo kiše. Bura već u ponedjeljak slabi i okreće na sjeverozapadnjak pa se ni ova baš i ne može nazvati onom pravom "marčanom". - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu do sredine ponedjeljka još većinom oblačno, u najistočnijim krajevima i s kišom, a zatim sa zapada djelomično razvedravanje. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz koji najviša temperatura uglavnom neće prelaziti 10 °C, a jutarnja će biti između od 2 i 4 °C.



U središnjoj Hrvatskoj djelomično razvedravanje, u najsjevernijim i najzapadnijim krajevima već ujutro, pa se temperatura može spustiti i do 0 °C. Poslijepodne uz sunčana razdoblja između 10 i 12 °C. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.



Na zapadu zemlje oborine će do jutra prestati, a zatim se i prolazno razvedriti. No uz promjenjivu naoblaku u Gorskom kotaru danju je još moguća poneka pahulja. Umjeren, na udare i jak sjeverni vjetar i bura će slabjeti i na sjeverom Jadranu okrenuti na sjeverozapadnjak, uz smirivanje mora. U gorju ujutro treba pripaziti zbog mogućnosti poledice, a najviša temperatura bit će od 6 °C u Gorskome kotaru do 14 °C na otocima i u Istri.

I u Dalmaciji ujutro prestanak oborina, a do sredine dana i razvedravanje. Umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar, ponegdje i s olujnim udarima, okrenut će na sjeverozapadnjak i poslijepodne postupno slabjeti, uz smirivanje valovitog mora. Bit će hladnije nego u nedjelju, uz najvišu temperaturu od 10 do 13 °C.



Uz podjednaku temperaturu, razmjerno hladno u ponedjeljak će biti i na jugu Hrvatske, gdje će se oblaci najdulje zadržavati, a kiše će još biti u noći i prijepodne. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, lokalno s olujnim udarima, te valovitim i jače valovitim morem. Prema kraju dana vjetar u slabljenju, a more u smirivanju.

U nastavku tjedna promjenjivo i još malo hladnije



U nastavku novog tjedna u unutrašnjosti promjenjivo i još malo hladnije. Mjestimice će biti kratkotrajne slabe kiše, u gorju malo snijega, najvjerojatnije u utorak. Susnježice nakratko može biti i u nizinama. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u utorak na istoku i jači, a u četvrtak će okrenuti na sjeveroistočni.



Na Jadranu do srijede uglavnom suho i barem djelomice sunčano, a u četvrtak je izgledno naoblačenje, mjestimice i kiša. Puhat će slaba i umjerena bura, te sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U četvrtak na sjeveru jača bura, a u Dalmaciji bi trebao zapuhati istočnjak i jugo. U utorak malo toplije, a zatim ponovno niža temperatura.