Što se događa? Grad Zagreb kupuje parcelu uz potok Črnomerec, spominje se njegovo nadsvođenje: 'Ništa još nije definirano'

Jedna od točaka sutrašnje sjednice Gradske skupštine odnosi se na kupoprodaju privatne parcele od 1554 kvadrata u Zaprešićkoj ulici, trenutačno zelenom koridoru između Ilice i Prilaza baruna Filipovića kroz koji teče potok Črnomerec. Cijena je 558.763 eura, a s obzirom na to da je riječ o znatnoj investiciji, odobrenje prethodno mora dati Skupština. Povod kupnje, piše u ugovoru između Grada Zagreba i privatnog vlasnika parcele Get nekretnine, gradnja je Zaprešićke ulice kao prometnice s pripadajućom infrastrukturom te nadsvođenje potoka Črnomerec. Dokument se oslanja i na lokacijsku dozvolu iz 2017. godine, prema kojoj se ondje planira graditi cesta s četiri traka, a tok potoka zatvoriti.

”Dionica od Ilice na sjeveru do Prilaza baruna Filipovića na jugu u prvoj fazi gradnje izvodi se kao cesta za dvosmjerni promet s koridorom ukupne širine 39 metara, obostranim pješačkim hodnikom s biciklističkom stazom te zelenim pojasom u dužini od oko 310 metara. Prije gradnje prometnice površinski se zatvara, odnosno nadsvodi potok Črnomerec koji prolazi sredinom koridora. Planira se gradnja tramvajske pruge na mjestu predviđenog istočnog i zapadnog zelenog pojasa”, piše u lokacijskoj dozvoli izdanoj u ljeto 2017. te produljenoj u srpnju 2019.

S obzirom na to da njezin tekst spominje zatvaranje potoka Črnomerec, čemu se gradska vlast više puta javno usprotivila, na Radićev trg prošlog smo utorka poslali upit planira li se uistinu takav zahvat. Zasad nam nisu odgovorili, no predsjednik skupštinskoga Odbora za prostorno uređenje Mauro Sirotnjak, koji je s još dva člana dao suglasnost na prijedlog zaključka o kupoprodaji, kazao nam je da planovi za Zaprešićku i potok nisu još definirani. – Lokacijsku dozvolu iz 2017. koristili smo kao povod za kupoprodaju privatne parcele kako bi Grad dobio vlasništvo nad njom. To ne znači da će se ondje izgraditi prometnica. Planovi za uređenje Zaprešićke ulice i potok Črnomerec tek se trebaju odrediti raznim studijama i dogovorima – rekao je Sirotnjak, zastupnik iz redova Možemo. •