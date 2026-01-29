Naši Portali
IZVIJESTILA POLICIJA

Krš i lom kod Velike Gorice: Pijana, bez pojasa i položenog vozačkog ispita izazvala sudar
Autor
Hana Ivković Šimičić
29.01.2026.
u 12:12

Tijekom pretjecanja udarila je u osobni automobil kojim je upravljao 73-godišnjak. Vozilo je odbačeno na meki teren te naletjelo na betonski stup.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, u subotu je došlo do prometne nesreće koju je izazvala 23-godišnjakinja bez vozačke dozvole. Kako su objasnili u priopćenju, do nesreće je došlo u mjestu Novo Čiče na području Velike Gorice. Žena se kretala Velikogoričkom ulicom u smjeru juga, a kad je došla u blizinu križanja sa Športskom ulicom, upustila se u pretjecanje drugog automobila, kojim je upravljao 26-godišnjak. 

–  Nakon pretjecanja, iako je bila dužna nije se vratila u desnu prometnu traku, već se nastavila kretati lijevom stranom kolnika koja je namijenjena za kretanje vozila iz suprotnog smjera. Zbog toga je dolaskom do raskrižja s Brezovačkom ulicom naletjela na stražnji dio osobnog automobila kojim je upravljao 73-godišnjak, a koji se kretao ispred, a koji  je u trenutku prometne nesreće skretao u lijevo u smjeru juga u Brezovačku ulicu.
 
U prometnoj nesreći osobni automobil kojim je upravljao 73-godišnjak odbačen je u lijevo na meki teren gdje je naletio na betonski stup i tamo se i zaustavio. Osobni automobil kojim je upravljala 23-godišnjakinja odbačen je u desno na meki teren gdje je naletio na prometne znakove "izbočina na cesti" i "ploča za označavanje bočne zapreke" nakon čega se zaustavio – poručili su u policiji. 

Vozačica je u trenutku nesreće, utvrđeno je kasnije, u krvi imala 1,11 promila alkohola, nije nosila pojas, a nije položila ni vozački ispit. Srećom, u nesreći je došlo samo do materijalne štete. Policija je predložila da se vozačicu proglasi krivom, kazni novčanom kaznom u iznosu od 2.370 eura. Sud je okrivljenu proglasio krivom i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.850 eura.

Ključne riječi
Velika Gorica prometna nesreća

