Znate onu zelenu površinu u zagrebačkoj Sloboštini koja postaje parking? E, pa radovi su počeli, a digla se i buna

Kako smo pisali u ponedjeljak, na Facebook grupi Možemo za područje Novog Zagreba-istok, najavljeni su radovi na proširenju parkirališta u Ulici Mije Šiloboda Bolšić, kod kućnih brojeva 2 do 6. "Hvala svim građanima na strpljenju i razumijevanju. Cilj je povećanje broja parkirnih mjesta i bolja prometna protočnost u kvartu", poručili su iz Možemo - Novi Zagreb - istok na svojoj Facebook stranici.

Međutim, došlo je do otpora na tu odluku. Kako su također objavili na društvenim mrežama, Mjesni odbor Sloboština uputio je zahtjev kojim traže obustavu radova te sazivanje javne rasprave. – I to kako bi se u donošenje ove važne odluke uključila šira javnost i zajednički pronašlo adekvatno rješenje! – istaknuli su.

– Kao što smo ranije isticali, smatramo da postoje bolja alternativna mjesta i opcije za proširenje parkinga. Neprihvatljivo nam je da se odluke o prirodnim dobrim i bogatstvima, koja naš kvart – a u konačnici i Grad - čine prepoznatljivima, donose tako lako. Posebno je nejasno kada takve odluke dolaze od strane onih koji se javno proklamiraju kao promicatelji zelenih politika – stoji u pismu upućenom Vijeću gradske četvrti Novi Zagreb - istok.

Kako nam je objasnio predsjednik vijeća Mjesnog odbora Sloboština Josip Benko, radovi bi trebali trajati oko mjesec i pol dana. – Bio sam ondje prije dva dana, vidio sam ekipe kako pripremaju teren. Ako već moraju širiti parking, mogli su to činiti tijekom ljeta, kad su ljudi na godišnjem. Ovako će cijeli parking biti nedostupan za stanare, što je još gori problem – rekao je Benko, inače na funkciju izabran kao nositelj kandidacijske liste grupe birača.