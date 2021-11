FOTO Sljeme zabijelio prvi snijeg, evo kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana

Djele se po društvenim mrežama i svim drugim komunikacijskim kanalima fotogafije snijega koji je preko noći zabijelio kontinentalnu Hrvatsku, a među njima su i Samobor i Medvednica, koja se produbila pod debelim pokrivačem.

No, prema podacima iz Državnog hidrometereološkog zavoda, hladno vrijeme neće dugo ostati u našim krajevima, jer već suta kreće novo zatopljenje. Jutro će biti hladno, prema kao jutros, a dnevna temperatura neće prelaziti četiri stupnja, no već u večeri i noći doći će do novog rasta, pa se tako za srijedu očekuju temperare daleko iznad nule, pa čak i do 11 stupnjeva.

Foto: DHMZ/Screenshot

Sutra će u Zagrebu biti djelomice sunčano poslijepodne s umjerenom i povećanom naoblakom. Jugozapadni vjetar u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura od -5 do -2, a najviša dnevna između 5 i 8 °C. Za četvrtak prognoza najavljuje južinu, kišu i temperature oko 12 stupnjeva, nakon čega slijedi novi val zahlađenja.