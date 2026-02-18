Maloljetnici opljačkali 18-godišnjaka u Sesvetama, uz prijetnje mu uzeli jaknu, novčanik i mobitel

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika koje sumnjiči za razbojništvo nad 18-godišnjakom u Sesvetama na Valentinovo navečer. Napad se dogodio 14. veljače oko 20.10 sati u Ninskoj ulici, a mladić u incidentu nije ozlijeđen. Prema sumnjama policije, maloljetnici su djelovali prema prethodnom dogovoru s ciljem prisvajanja tuđe imovine. Najprije je jedan od njih prišao 18-godišnjaku na ulici te mu, uz verbalnu prijetnju, uzeo jaknu i novčanik. Ubrzo su mu prišla još dvojica maloljetnika maskiranih lica i zatražila da im preda mobitel.

Kada je mladić to odbio, jedan od osumnjičenih upotrijebio je tjelesnu snagu i oduzeo mu mobitel, nakon čega su se sva trojica udaljila s mjesta događaja. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 680 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni maloljetnici predani su pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.