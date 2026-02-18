Naši Portali
Najnovije vijesti
NA VALENTINOVO

Maloljetnici opljačkali 18-godišnjaka u Sesvetama, uz prijetnje mu uzeli jaknu, novčanik i mobitel

Autor
Večernji.hr
18.02.2026.
u 11:50

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni maloljetnici predani su pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika koje sumnjiči za razbojništvo nad 18-godišnjakom u Sesvetama na Valentinovo navečer. Napad se dogodio 14. veljače oko 20.10 sati u Ninskoj ulici, a mladić u incidentu nije ozlijeđen. Prema sumnjama policije, maloljetnici su djelovali prema prethodnom dogovoru s ciljem prisvajanja tuđe imovine. Najprije je jedan od njih prišao 18-godišnjaku na ulici te mu, uz verbalnu prijetnju, uzeo jaknu i novčanik. Ubrzo su mu prišla još dvojica maloljetnika maskiranih lica i zatražila da im preda mobitel.

Kada je mladić to odbio, jedan od osumnjičenih upotrijebio je tjelesnu snagu i oduzeo mu mobitel, nakon čega su se sva trojica udaljila s mjesta događaja. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 680 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni maloljetnici predani su pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.
PUZ Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
sttipe
11:56 18.02.2026.

Hitno triba u zakon, ako su dvojica, duplo kazne, ako su trojica 3x!!! + za ponavljanje razbojništva,, 2x, a ako je bilo još ponavljanja, x broj djela!!! Pa nek se "koeficijenti zbrajaju"!!!

Zagreb: Bajs, sustav javnih bicikala
PROJEKT OD DEVET MILIJUNA EURA

Bajs u brojkama: Donosimo gdje se najviše vozi, gdje nedostaje bicikala, ali i koliko kalorija pedalirajući troše Zagrepčani

Podsjetimo, sustav javnih bicikala Bajs predstavljen je krajem kolovoza prošle godine kao dio širenja održive mobilnosti u Zagrebu. Prvo je postavljeno 500 bicikala na 40 stanica, a do kraja listopada mreža je proširena na oko 2000 bicikala na 180 lokacija diljem grada. Projekt vrijedan 9,3 milijuna eura bez PDV-a Grad Zagreb je na četiri godine ugovorio s tvrtkom Nextbike.

