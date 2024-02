Stanovnici zagrebačkog kvarta žele naplatu parkinga: 'Problem su susjedni kvartovi...'

ANKETA: Hoće li ispuniti obećanje?

Loša vijest za Maksimir: Zbog jednog ključnog razloga Dinamov stadion neće se još dugo početi graditi

Vrlo jednostavno. Iako su jučer svi zaključili da je sporazum grada, Vlade i Crkve povijesni, on je tek jedna lasta koja ne čini proljeće, štoviše do novog Maksimira treba preživjeti još jednu sibirsku zimu prepunu birokracije i procedura. Stadion na Maksimiru neće se moći početi ni rušiti prije kraja 2025. i to u idealnom scenariju. Pitamo vas stoga vjerujete li da će se, odnosno kada će se ispuniti obećanje o novom stadionu u Zagrebu?