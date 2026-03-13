VELIKA OLUJA

Sjećate se one grozne oluje koja 2023. poharala Zagreb? Imamo točne podatke o štetama, Grad isplatio ljudima milijune

ARHIVA - Na današnji dan 2023. Zagreb je pogodilo jako nevrijeme
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
13.03.2026.
u 20:00

U Gradu također navode da šteta od oluje nije bila dovoljno visoka da se proglasi prirodna nepogoda, no da su se unatoč tome odlučili za financijsku pomoć stanovnicima.

Nema stanovnika Zagreba koji se ne sjeća tog dana. Nebo se odjednom zamračilo, a nekoliko minuta kasnije počeo je puhati vjetar toliko jak, da se činilo kao da će otpuhati sve pred sobom, a onda je krenula kiša. Velika ljetna oluje koja je metropolu pogodila 19. srpnja ozlijedila je više od 200 ljudi, smrtno su stradale četiri osobe, a šteta je bila na zgradama, u podrumima kuća, na automobilima, javnim površinama, cestama... A samo dva dana kasnije, grad je pogodila još jedna oluja koja je u Zagrebu stvorila dodatan kaos. 

Posljedice nevremena ponegdje se još osjećaju, pa je tako na Sljemenu u tijeku zamjena Sedežnice koja je u oluji nepovratno oštećena. Stanovnicima metropole koji su, pak, pretrpjeli štetu, Grad je putem javnog poziva ponudio novčanu pomoć za sanaciju. U izvješću koji je na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradske skupštine, opisali su koliko su zahtjeva primili te koliko su novca do danas podijelili. 

Kako se navodi u dokumentu, na javni poziv stiglo je 3015 prijava, a odobreno je 2536 novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 2,7 milijuna eura. Isplate su se provodile tijekom 2024. i 2025. godine. – Isplata novčane pomoći na temelju tog javnog poziva završila je u prvoj polovici 2025. godine, kada je odobreno i isplaćeno 66 novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 100.202,50 eura – detaljizira se u izvješću. Od 66 zahtjeva, njih 15 bilo je za novčanu pomoć zbog štete na automobila, za što je izdvojeno 14.409 eura, te 51 zahtjev za pomoć zbog štete na stanu/kući/pomoćnom objektu u ukupnom iznosu od 85.793 eura. 

ARHIVA - Na današnji dan 2023. Zagreb je pogodilo jako nevrijeme
U Gradu također navode da šteta od oluje nije bila dovoljno visoka da se proglasi prirodna nepogoda, no da su se unatoč tome odlučili za financijsku pomoć stanovnicima. – Usporedbe radi, u 2023. godini vrijednost ukupne izravne štete nužne za proglašenje prirodne nepogode na području Grada Zagreba iznosila je 319.588.004 eura, odnosno 117 puta više nego isplaćena novčana pomoć za pretrpljenu štetu u nevremenu 19. i 21. srpnja 2023. godine – poručili su u Gradu. 

Što se tiče posljedica nevremena u brojkama, u Gradu su nedugo nakon dostavili i izvješće. Na sustavu javne rasvjete grada Zagreba došlo je do oštećenja 1.700 metara nadzemne mreže, a oštećeno je i 17 stupova te 57 svjetiljki. Dio gradskih četvrti jedno je vrijeme bio bez javne rasvjete zbog kvara na uređaju za slanje ton-frekventnog signala u niskonaponsku električnu mrežu.  Do 26. srpnja zaprimljene su 4003 prijave štete od strane građana. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo (GSKG) je zaprimilo 747 prijava štete, od čega se 494 odnose na štete na krovištima. Vatrogasci su zabilježili 1524 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 4572 vatrogasaca s 1488 vatrogasnih vozila. 

Evidentirano je 128 prijava štete na objektima vrtića i škola, od čega 62 na vrtićima, 50 na osnovnim školama i 16 na srednjim školama. Većina šteta je lakše naravi, dok su za četiri teško oštećene škole - OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Brestje, Gimnazija Sesvete, OŠ Augusta Harambašića nedugo nakon ugovoreni izvođači koji saniraju štetu.

