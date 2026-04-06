Na nadvožnjaku u Ulici Ljudevita Posavskog uskoro počinje velika obnova koja će se odvijati u nekoliko faza – od noćnih pripremnih radova već ovog tjedna do višemjesečnog zatvaranja prometa tijekom ljeta. Prvi korak kreće već sada. Od sutra do 20. travnja, u noćnim terminima između ponoći i 4 sata, izvodit će se pripremni radovi na donjem dijelu konstrukcije. U vrijeme zatvaranja željezničke pruge i isključenja napona provodit će se hidrodinamičko pranje i uklanjanje oštećenog betona kako bi se precizno utvrdila stvarna oštećenja nadvožnjaka. Riječ je o zahvatima koji stvaraju pojačanu buku, no zbog sigurnossenih uvjeta i odvijanja željezničkog prometa radovi se ne mogu izvoditi u drugim terminima.

Sesvetske gužve bi sutra mogle biti još gore! Kreću radovi na nadvožnjaku, evo o čemu je riječ i koji su obilazni pravci

Privremene prometne izmjene očekuju se u utorak kada će od 9 do 14 sati biti otežano prometovanje na raskrižju Zagrebačke ceste i Ulice Ljudevita Posavskog. Zbog dopreme strojeva i opreme bit će onemogućeno desno skretanje iz smjera Zagrebačke ceste prema Posavskog, pa će vozači morati koristiti obilazne pravce kroz okolne ulice. Predviđena je i detaljna obilazna ruta: Zagrebačka – Ulica Ljubičica – Ulica Ciklama – Ulica Ive Dulčića – Brestovečka – Ivana Šturlića – Anke Krizmanić – Zagrebačka – Ljudevita Posavskog. Izmjene će biti i u autobusnom prometu.

Glavni radovi na nadvožnjaku započinju sredinom lipnja. Gornji dio konstrukcije obnavljat će se od sredine lipnja do početka nove školske godine, tijekom čega će nadvožnjak biti zatvoren za sav promet. Radovi na donjem dijelu nastavit će se i nakon toga, sve do kraja godine, ali bez dodatnog utjecaja na promet. Obnova obuhvaća niz zahvata – od sanacije gornjeg i donjeg dijela konstrukcije, uklanjanja i obnove oštećenog betona te injektiranja pukotina, do zaštitnih premaza, obnove rubnjaka i uređenja pješačkih površina. Paralelno će se rekonstruirati i raskrižje sa Zagrebačkom cestom te izgraditi dodatna traka za lijevo skretanje, što bi trebalo povećati protočnost prometa i smanjiti zastoje.

Potreba za ovim zahvatom poznata je već godinama. Institut IGH još je 2020. upozorio na oštećenja koja s vremenom mogu smanjiti trajnost konstrukcije i dovesti u pitanje njezinu funkcionalnost. Sanacijom će se osigurati sigurnije odvijanje prometa, ali i stvoriti preduvjeti za velike infrastrukturne projekte u Sesvetama, uključujući modernizaciju vodoopskrbe i odvodnje te spajanje na centralni pročistač otpadnih voda u sklopu „Projekta Zagreb“. Za vrijeme potpunog zatvaranja nadvožnjaka predviđeni su i širi obilazni pravci: Slavonska avenija – autocesta A4 – čvor Kraljevečki Novaki, kao i Slavonska avenija – Čulinečka cesta, čime bi se trebao rasteretiti promet kroz Sesvete. Ovi radovi tek su uvod u konstrukcijsku sanaciju nadvožnjaka koja bi trebala započeti 15. lipnja, kada će most biti zatvoren za sav promet najmanje tri mjeseca. Iz platforme Sve za Sesvete već upozoravaju kako bi zatvaranje moglo izazvati prometni kolaps na ionako opterećenoj dionici te ne isključuju ni mogućnost prosvjeda.