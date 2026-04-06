Užas u Zagrebu: U požaru kuće poginula jedna osoba

U zagrebačkom naselju Žitnjak na Uskrs nešto prije ponoći izbio je požar u kojem je smrtno stradala jedna osoba, izvijestila je policija, a kako piše 24sata, tragedija se dogodila u kući u izgradnji.

Prema prvim informacijama, požar je izbio 5. travnja oko 23.40 sati na području Žitnjaka, kada se zapalila zidana kuća koja je bila u fazi izgradnje. Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su uspjeli ugasiti požar, no tijekom gašenja pronađena je jedna smrtno stradala osoba. Kako piše 24sata, neslužbeno se doznaje da je riječ o manjoj kući u Kuševačkoj ulici, koja je bila zarasla u grmlje, a upravo su vatrogasci tijekom intervencije otkrili tijelo stradale osobe.