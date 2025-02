Sekcija florista: Tražimo da nam se osnuje veletržnica ili dozvoli besplatan ulaz na tržnicu cvijeća

Problem veletržnice cvijeća već dulji niz godina muči članove Sekcije florista Udruženja obrtnika grada Zagreba, budući da ona u punom smislu te riječi ne postoji. Pojam veletržnice, naime, podrazumijeva da se na njoj roba prodaje samo na veliko, a da pristup imaju poduzetnici i tvrtke koji nabavljaju proizvode za daljnju preprodaju ili kao repromaterijal. Osnovni je problem to što tržnica cvijeća u sklopu Robnih terminala Zagreb nije napravila razliku između poslovnih subjekata i građana, pa tako floristi plaćaju cijenu za svoj repromaterijal kao i ostali građani.

Obrtnicima usto problem stvara sustav naplate koji ne radi razliku između njih i ostatka korisnika. Cvjećari su tako prilikom ulaska u prostor veletržnice radi nabave repromaterijala dužni platiti kartu, što ih stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na druge poslovne subjekte. Rješavanje tog problema jedan je od glavnih ciljeva pročelnice Sekcije florista Josipe Čuvalo. – Za nas je rješavanje problema veletržnice pitanje broj jedan. Tražimo da nam se osnuje veletržnica ili da nam se dozvoli besplatan ulaz na tržnicu cvijeća jer je naše pravo da besplatno dođemo do potrebnog repromaterijala.

Ako nekome treba naplatiti ulaz, neka to bude građanstvo – istaknula je J. Čuvalo. S problemom je upoznat i Grad Zagreb. Početkom prošle godine održan je sastanak s predstavnicima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Zagrebačke obrtnike predvodio je predsjednik Udruženja Ivica Zanetti, a razgovoru su prisustvovali pročelnica Sekcije florista Josipa Čuvalo, Renata Lovrenčić, tajnica Udruženja Milena Kunčić i pravni savjetnik Udruženja Antonio Đureta. No, stvari se po tom pitanju do danas nisu pomaknule s mjesta.

Nakon toga, još dvaput je predsjednik Udruženja Ivica Zanetti tražio sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem kako bi se pronašlo rješenje za problem. Iako sastanak dosad nije održan, više je puta problem predstavljan čelnom čovjeku Grada Zagreba prilikom njegovih posjeta Udruženju i obrtničkim manifestacijama. Nadamo se da će Grad Zagreb imati sluha za dugogodišnji problem ovog dijela zagrebačkih obrtnika i pomoći da se riješi na zadovoljstvo cvjećara.