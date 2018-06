Sat vremena vožnje biciklom pa u cilju na Bundeku feštajte

Kako bi izgledao promet kada bi cestama vladali biciklisti? Kako bi izgledalo da automobili budu blokirani onako kako su svakodnevno vozači koji pedaliraju? Barem na sat vremena, koliko je predviđeno trajanje vožnje, u centru grada na glavnim će prometnicama biciklisti voditi glavnu riječ. Stoga bi svim rekreativcima i zaljubljenicima u bicikliranje sutra glavno odredište trebala biti velika 36. Večernjakova biciklijada.

Odlična uvertira u ljeto

Prvi će se entuzijasti početi okupljati već u 10 sati na istočnoj strani parkirališta Nacionalne i sveučilišne knjižnice odakle će se u 11 sati zaputiti na Bundek. Deset kilometara dugačka trasa protezat će se Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Slavonskom avenijom, Savskom cestom, Ulicom grada Vukovara i Avenijom Marina Držića, da bi se preko Mosta mladosti biciklisti spustili u ulicu Damira Tomljanovića, Adamićevu, Balokovićevu i Trumbićevu ulicu kako bi došli do svoga konačnoga odredišta – omiljenoga novozagrebačkoga parka Bundeka. Tijekom cijele vožnje dvokotačnu će vojsku čuvati policijska patrola na početku i začelju kolone, a vozačima motornih vozila vožnja će biti strogo zabranjena trasom kojom pedaliraju biciklisti.

Osim što je riječ o najdugovječnijoj biciklijadi u gradu, ona je posebna i po tome što tijekom vožnje nema potrebe za žurbom. Biciklijada je to u kojoj se pobjednicima smatra svih nekoliko tisuća biciklista koji uspješno dođu do cilja, a iz godine u godinu taj broj sve više i više raste. Oduvijek je Večernjakova biciklijada bila poznata kao obiteljski događaj te se i ove godine očekuju sudionici različitih profila: od profesionalnih biciklista, preko umirovljenika, rekreativaca, djece na biciklima s pomoćnim kotačima, a nije neobično vidjeti ni kućne ljubimce u košaricama. Sve njih, ali i 'slučajne prolaznike' koji se na Bundek upute 'cipelcugom' očekuje zabavni program za koji će se pobrinuti plesačice plesne grupe Escape, iluzionist Luka Vidović, a svoje trikove pokazat će i parkourovci koji će posjetiteljima pokazati kako izgleda njihov jedan uobičajeni trening. Biciklijada je odlična uvertira u ljeto, a mnogim je klincima postala i asocijacija na kraj školske godine.

Trening za cijelo tijelo

Onima koji se dvoume o sudjelovanju na biciklijadi možda će nekoliko činjenica o zdravstvenim dobrobitima koje bicikliranje donosi biti motivacija da se ipak prijave. Naime, tijekom vožnje na desetkilometarskoj stazi umjerenim tempom može se doći i do brzine od dvadeset kilometara na sat. To pak znači da se za četrdeset do šezdeset minuta vožnje može potrošiti 450 do 800 kalorija.

– Bicikliranje je trening za cijelo tijelo jer rade mišići potkoljenice, prednje i stražnje strane natkoljenice, stražnjice i trbušni mišići – objašnjava profesor kineziologije Marin Silić i dodaje kako se ne smije zaboraviti ni na hidrataciju zbog čega bi svatko trebao ponijeti i bočicu vode.