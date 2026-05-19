Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPREMNA ZA PUTNIKE

Legendarna uspinjača od danas konačno ponovno vozi! Na ovaj trenutak čekali smo više od godinu dana

Zagreb: Radovi na rekonstrukciji Uspinjače koja će uskoro biti puštena u promet za građanstvo
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
Autor
Hana Ivković Šimičić
19.05.2026.
u 11:55

Putnici će tijekom vožnje zamijetiti da je nova uspinjača, iako izgledom identična, sada modernija i tiša. Kabine izvana, prema zahtjevima konzervatora, izgledaju gotovo identično starima, no sada su udobnije te modernije

Oko dva mjeseca nakon što su završili radovi na njenoj obnovi i revitalizaciji, zagrebačka uspinjača će danas konačno biti puštena u pogon. Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika, u društvu direktora ZET-a Marka Bogdanovića te suradnika i uzvanika svečano obilježavaju završetak radova na obnovi Uspinjače. Radovi su, podsjetimo, trajali godinu dana te su iznosili oko devet milijuna eura. Izveli su ih švicarska Garaventa AG te hrvatska Teh-gradnja. 

Marko Bogdanović rekao je kako je izuzetna čast ponovno otvoriti uspinjaču i predstaviti je u novom ruhu. – Naša draga uspinjača je od 1890. godine i  svjedok vremena. Preživjela je sve društvene promjene i izazove, ali je ostala postojana i bila je tu za sve generacije. Posljednja cjelovita obnova obavljena je od 1969. do 1974. godine. Ponosan sam što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači u zadnjih 50 godina. U sklopu projekta, koji je sufinanciran iz mehanizma Europske unije, provedena je građevinska obnova gornje i donje postaje, cijele trase i vijadukta. Postavljene su i nove kabine koje su ostale prepoznatljive, koje imaju sustava za smanjivanje vibracija, klimom, te su još pristupačnije za osobe s invaliditetom. Za njeno pokretanje zadužen je novi pogon – rekao je direktor ZET-a.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević također je zahvalio svima koji su radili na ovom zahtjevnom projektu. – Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata, ali je dosta simboličan i bitan jer je ZET simbol Zagreba. Turistički je vrijedna i jedinstvena je u tome što je najkraća uspinjača u svijetu. Ova vožnja traje samo jednu minutu, ali mi smo ponosni na nju. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svim godinama rada. Nove kabine su vjerne replike one iz 1974. godine. Mnogi stanovnici Gornjeg grada su vjerojatno sretni što se uspinjača vraća. Čuli ste da je sve apsolutno novo i jedva čekam da se svi provozamo – rekao je. 

Nataša Mikuš Žigman, ministrica regionalnog razvoja, također je istaknula važnost ovog projekta. – Iznimno mi je drago da na ovaj predivan dan imamo tako lijepu priliku ponovno staviti u funkciju ono što je doista kulturni simbol Zagreba, ali i prvi sustav javnog prijevoza koji traje već 135 godina – rekla je. 

Putnici će tijekom vožnje zamijetiti da je nova uspinjača, iako izgledom identična, sada modernija i tiša. Kabine izvana, prema zahtjevima konzervatora, izgledaju gotovo identično starima, no sada su udobnije te modernije. Imaju grijanje i hlađenje, svjetla na stropu mogu se namjestiti da budu slabija ili jača, a dijelovi drvenih klupa mogu se sklopiti kako bi u kabinu stala i kolica za osobe s invaliditetom. Prije kretanja pušta se kratki zvučni signal, kao i u tramvaju, a u vagon je ugrađen zvučnik kako bi vozač mogao komunicirati s putnicima. 

– Tračnice su učvršćene posebnim priborom koji smanjuje buku i vibracije, uže je plastično, što također smanjuje buku, a jedna od važnijih novih funkcija jest pogon u slučaju nužde. Riječ je o dizelskom motoru koji će omogućiti da se u slučaju nestanka struje ili kvara vagoni mogu vratiti na gornju ili donju postaju umjesto da zapnu na trasi kao što je dosad bio slučaj – rekao nam je ranije Siniša Uglik, rukovoditelj poslovnog područja održavanja vozila u ZET-u.

Pronađen je vozač koji je sinoć pregazio djevojku na pješačkom prijelazu u Zagrebu
Zagreb: Radovi na rekonstrukciji Uspinjače koja će uskoro biti puštena u promet za građanstvo
1/8
Ključne riječi
Zagreb Uspinjača

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Koncert Joleta na Radićevim danima
Tri dana bez sna

Na Radićeve dane stižu Šušnjara i Indira, a studenti jedva čekaju povratak omiljenog benda sa Save: 'Sviramo na svom terenu'

Program počinje u četvrtak DJ nastupom MINDMVE-a, nakon kojeg pozornicu preuzima Friends & Family band. U petak slijedi nastup DJ KOLE, potom se vraća DJ MINDMVE, a večer će kulminirati koncertom studentskog benda Šesti paviljon i nastupom Andree Šušnjare do jedan sat iza ponoći. Subota je rezervirana za Indiru Forzu i završni party uz DJ Sairaxa.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!