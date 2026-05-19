Legendarna uspinjača od danas konačno ponovno vozi! Na ovaj trenutak čekali smo više od godinu dana

Oko dva mjeseca nakon što su završili radovi na njenoj obnovi i revitalizaciji, zagrebačka uspinjača će danas konačno biti puštena u pogon. Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika, u društvu direktora ZET-a Marka Bogdanovića te suradnika i uzvanika svečano obilježavaju završetak radova na obnovi Uspinjače. Radovi su, podsjetimo, trajali godinu dana te su iznosili oko devet milijuna eura. Izveli su ih švicarska Garaventa AG te hrvatska Teh-gradnja.

Marko Bogdanović rekao je kako je izuzetna čast ponovno otvoriti uspinjaču i predstaviti je u novom ruhu. – Naša draga uspinjača je od 1890. godine i svjedok vremena. Preživjela je sve društvene promjene i izazove, ali je ostala postojana i bila je tu za sve generacije. Posljednja cjelovita obnova obavljena je od 1969. do 1974. godine. Ponosan sam što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači u zadnjih 50 godina. U sklopu projekta, koji je sufinanciran iz mehanizma Europske unije, provedena je građevinska obnova gornje i donje postaje, cijele trase i vijadukta. Postavljene su i nove kabine koje su ostale prepoznatljive, koje imaju sustava za smanjivanje vibracija, klimom, te su još pristupačnije za osobe s invaliditetom. Za njeno pokretanje zadužen je novi pogon – rekao je direktor ZET-a.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević također je zahvalio svima koji su radili na ovom zahtjevnom projektu. – Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata, ali je dosta simboličan i bitan jer je ZET simbol Zagreba. Turistički je vrijedna i jedinstvena je u tome što je najkraća uspinjača u svijetu. Ova vožnja traje samo jednu minutu, ali mi smo ponosni na nju. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svim godinama rada. Nove kabine su vjerne replike one iz 1974. godine. Mnogi stanovnici Gornjeg grada su vjerojatno sretni što se uspinjača vraća. Čuli ste da je sve apsolutno novo i jedva čekam da se svi provozamo – rekao je.

Nataša Mikuš Žigman, ministrica regionalnog razvoja, također je istaknula važnost ovog projekta. – Iznimno mi je drago da na ovaj predivan dan imamo tako lijepu priliku ponovno staviti u funkciju ono što je doista kulturni simbol Zagreba, ali i prvi sustav javnog prijevoza koji traje već 135 godina – rekla je.

Putnici će tijekom vožnje zamijetiti da je nova uspinjača, iako izgledom identična, sada modernija i tiša. Kabine izvana, prema zahtjevima konzervatora, izgledaju gotovo identično starima, no sada su udobnije te modernije. Imaju grijanje i hlađenje, svjetla na stropu mogu se namjestiti da budu slabija ili jača, a dijelovi drvenih klupa mogu se sklopiti kako bi u kabinu stala i kolica za osobe s invaliditetom. Prije kretanja pušta se kratki zvučni signal, kao i u tramvaju, a u vagon je ugrađen zvučnik kako bi vozač mogao komunicirati s putnicima.

– Tračnice su učvršćene posebnim priborom koji smanjuje buku i vibracije, uže je plastično, što također smanjuje buku, a jedna od važnijih novih funkcija jest pogon u slučaju nužde. Riječ je o dizelskom motoru koji će omogućiti da se u slučaju nestanka struje ili kvara vagoni mogu vratiti na gornju ili donju postaju umjesto da zapnu na trasi kao što je dosad bio slučaj – rekao nam je ranije Siniša Uglik, rukovoditelj poslovnog područja održavanja vozila u ZET-u.