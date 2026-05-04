Biciklijadu je prvi put odvozio 2005., danas s troje djece u koloni

Dobra zabava, izvrsna rekreacija, slikovita ruta i opuštena atmosfera. To su samo neki od razloga zbog kojih Zagrepčani iz godine u godinu sudjeluju na tradicionalnoj Večernjakovoj biciklijadi, a tek malo više od mjesec dana dijeli nas od 44. izdanja mnogima omiljenog događanja.

Prava tradicija

Nakon zajedničkog polaska s Trga dr. Franje Tuđmana na Črnomercu 13. lipnja, biciklisti će se uputiti na oko 20 kilometara dugu rutu do Parka Vugrinščak u Samoboru. Ondje će se, za završni dio programa i dobru atmosferu, pobrinuti šibenski bend BluVinil koji je nedavno oduševio publiku u prepunom zagrebačkom Boogaloo klubu, gdje je predstavio album "Carstvo Mediterana". Svi koji žele sudjelovati prijaviti se mogu na web stranici biciklijada.hr. A kako je to sudjelovati u Večernjakovoj biciklijadi ispričali su nam Zagrepčani koji joj se vraćaju svake godine. Leon Novoselac danas ima 18 godina, a svoju prvu biciklijadu odvozio je 2022., kao 14-godišnjak.

– Išao sam s tatom i to mi je ostalo u jako lijepom sjećanju. Od tada se rado vraćam svake godine jer mi se jako sviđa cijeli koncept događaja. Organizacija je uvijek na visokoj razini, ruta je dobro osmišljena i prilagođena svima, a atmosfera je opuštena, pozitivna i motivirajuća. Posebno mi se sviđa što događaj okuplja ljude svih generacija i potiče zajedništvo, kretanje i boravak na otvorenom – ispričao je Leon, dodajući kako, osim samog bicikliranja, uživa i u popratnom zabavnom programu.

Kamo na dva kotača iz Zagreba? Čeka vas 150 km staza kroz prirodu, a 44. Večernjakova biciklijada provest će vas kroz dio najljepše rute

– To cijelo iskustvo čini još boljim. Smatram da su ovakvi događaji jako važni za promociju zdravog načina života i drago mi je biti dio toga – kaže Leon. Među onima koji su vjerni biciklijadi jest i Tibor Marendić. Još 2005. godine, prisjeća se, prvi je puta sudjelovao u koloni biciklista, a s godinama su mu se pridružila i djeca.

– Sudjelovanje je postala prava tradicija negdje 2013. godine, kad mi se pridružila kći Linda. Vozio sam je u prikolici, sada ima 17 godina. Prije nekoliko godina i sinovi Lukas i Tomas počeli su ići s nama. Imali su pet i šest godina, sami su prošli cijelu rutu, ukupno 40 kilometara u oba smjera. Bilo je izazovno, ali i zabavno. Danas je to događaj koji ne propuštamo – kaže Marendić. Biciklijada mu se, kaže, sviđa i zbog zabavnog programa.

– Na Vugrinščaku je uvijek zabavno, program je odlično prilagođen za obitelji s djecom. Vidimo se i ove godine na Tuđmancu, naravno – kaže. Večernjakovu biciklijadu već najmanje desetljeće na propušta ni Zoran Petković kojem je biciklizam ogroman dio života. Osim što je donedavno organizirao noćne vožnje po Sljemenu, ima i servis za popravak bicikala. Inače voli juriti po obroncima brda i planina po Hrvatskoj i regiji, no biciklijada od Tuđmanca do Samobora, kaže, posebno mu je draga.

– To je za mene povratak na početak, kad sam se tek počeo ovime baviti. U srcu se vraćam na one dane kad sam išao na prve biciklijade, bio uzbuđen, razmišljao kako ću se obući i koga ću sresti. Vožnja je lagana, ležerna, opuštajuća. Vodim i ženu i kćer pa to, na kraju, bude obiteljsko druženje. Žena mi je svake godine posebno uzbuđena, priprema se kao da ide na proštenje. Meni je super i zato što sretnem poznatu ekipu – kaže Petković.

Tempo za rekreativce

A tko god svrati na biciklijadu, sigurno će primijetiti neobične bicikle koje voze članovi obitelji Herman. Njihova vozila iz kućne radinosti iz godine u godinu plijene poglede, a tako će biti i ove godine. Kako je potvrdio najstariji član obitelji Zdravko Herman, cijela ekipa pridružit će se koloni na dva kotača. – Prošle sam godine u prikolici vozio unučicu, krenuo sam s Tuđmanca, a sin Ivan na svom se biciklu priključio u Svetoj Nedelji. Još ćemo vidjeti kako ćemo to organizirati ove godine. Ne propuštamo biciklijadu – kaže Z. Herman.

Inače, start 44. Večernjakove biciklijade 13. je lipnja u 10.30 sati, kad će se kolona s Tuđmanca uputiti prema Samoboru. Sudionici će oko 11.30 sati stići u park Vugrinščak. Tempo vožnje bit će prilagođen rekreativcima, što znači da će vožnja biti lagana. Po dolasku u Samobor, sudionici će se moći odmoriti i okrijepiti te uživati u glazbenom i zabavnom programu.