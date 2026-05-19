SPLIT PRVI PLANIRA UVESTI ZABRANU

Tomašević komentirao moguće ograničenje prodaje alkohola u Zagrebu

Zagreb: Gradonačelnik Tomislav Tomašević uručio stipendije učenicima i studentima s invaliditetom
Marko Prpic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
19.05.2026.
u 12:09

Podsjetimo, novi prijedlog izmjena Zakona o trgovini posljednjih je dana izazvao raspravu među gradovima na Jadranu, ali i diljem zemlje.

Upitan hoće li Zagreb zabranjivati prodaju alkohola između 21 i 6 ujutro, gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako misli da su to tražili prvenstveno gradovi na obali. – Sjest ćemo s kolacijskim partnerima i vidjeti hoćemo li iskoristiti tu mogućnost, za sada nismo o tome razgovarali – rekao je. 

Podsjetimo, novi prijedlog izmjena Zakona o trgovini posljednjih je dana izazvao raspravu među gradovima na Jadranu, ali i diljem zemlje. Prema njemu, gradovi i općine imali bi mogućnost samostalno odlučiti hoće li ograničiti noćnu prodaju alkohola. Split je među prvima koji planira iskoristiti tu mogućnost. Dakle, država neće svima nametnuti jedinstvenu zabranu nego će lokalnim vlastima dati alat da reagiraju ako je potrebno. Ograničenja bi se odnosila na trgovine, kioske i specijalizirane prodavaonice alkohola.

Podsjetimo, Split zabranom noćne prodaje alkohola želi stati na kraj opijanju turista po ulicama, buci u kasnim satima i remećenja noćnog mira pijanim izgredima u centru grada. Gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako Split više ne može ignorirati posljedice nekontrolirane konzumacije alkohola, osobito tijekom turističke sezone, kada gradske ulice u noćnim satima često postaju pozornica neprimjerenog ponašanja. 
Zagreb: Gradonačelnik Tomislav Tomašević uručio stipendije učenicima i studentima s invaliditetom
prodaja alkohola konferencija za medije Tomislav Tomašević Zagreb

Komentara 5

Pogledaj Sve
MI
Milezadom
12:19 19.05.2026.

Jako voledu zabranjivati, koncerte, mobitele, vožnju autima, cugu...u njihovim glavama idealni svijet se sastoji od gay parada, trnjanskih krijesova, bicikala, velikosrpskih izložbi i koncerata Snežane Đurišić

DP
Drug Pajdaš
12:23 19.05.2026.

Gospodine gradonačelniče, kada ćemo konačno saznati istinu o vašem magisteriju na Cambridgeu? Je li istina da niste uspjeli isti ratificirati u Hrvatskoj jer to uopće nije bio magisterij, nego nekakav bezvezni tečaj u trajanju od 8 mjeseci, a koji je u međuvremenu ukinut? Temeljem čega ste za isti dobili stipendiju, obzirom da se baš i niste iskazali kao student: četiri godine niste uspjeli dati niti jedan ispit na pravnom fakultetu, a potom ste osam godina studirali politologiju koju ste jedva završili 2012., u dobi od 30 godina?

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
12:26 19.05.2026.

Mislim da će gradonačelnik naručiti studiju. Poslije nje još jedno 2-3.

Zagreb: Koncert Joleta na Radićevim danima
Tri dana bez sna

Na Radićeve dane stižu Šušnjara i Indira, a studenti jedva čekaju povratak omiljenog benda sa Save: 'Sviramo na svom terenu'

Program počinje u četvrtak DJ nastupom MINDMVE-a, nakon kojeg pozornicu preuzima Friends & Family band. U petak slijedi nastup DJ KOLE, potom se vraća DJ MINDMVE, a večer će kulminirati koncertom studentskog benda Šesti paviljon i nastupom Andree Šušnjare do jedan sat iza ponoći. Subota je rezervirana za Indiru Forzu i završni party uz DJ Sairaxa.

