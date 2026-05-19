Tomašević komentirao moguće ograničenje prodaje alkohola u Zagrebu

Upitan hoće li Zagreb zabranjivati prodaju alkohola između 21 i 6 ujutro, gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako misli da su to tražili prvenstveno gradovi na obali. – Sjest ćemo s kolacijskim partnerima i vidjeti hoćemo li iskoristiti tu mogućnost, za sada nismo o tome razgovarali – rekao je.

Podsjetimo, novi prijedlog izmjena Zakona o trgovini posljednjih je dana izazvao raspravu među gradovima na Jadranu, ali i diljem zemlje. Prema njemu, gradovi i općine imali bi mogućnost samostalno odlučiti hoće li ograničiti noćnu prodaju alkohola. Split je među prvima koji planira iskoristiti tu mogućnost. Dakle, država neće svima nametnuti jedinstvenu zabranu nego će lokalnim vlastima dati alat da reagiraju ako je potrebno. Ograničenja bi se odnosila na trgovine, kioske i specijalizirane prodavaonice alkohola.

Podsjetimo, Split zabranom noćne prodaje alkohola želi stati na kraj opijanju turista po ulicama, buci u kasnim satima i remećenja noćnog mira pijanim izgredima u centru grada. Gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako Split više ne može ignorirati posljedice nekontrolirane konzumacije alkohola, osobito tijekom turističke sezone, kada gradske ulice u noćnim satima često postaju pozornica neprimjerenog ponašanja.