Pripremite se: u subotu je 36. Večernjakova biciklijada

Zaljubljenici u bicikliranje već su se odavno predbilježili na tradicionalnu 36. Večernjakovu biciklijadu koja će početi u subotu u 11 sati, a kao i svake godine startna je pozicija na istočnoj strani parkirališta Nacionalne i sveučilišne knjižnice gdje se već oko 10 sati očekuje okupljanje sudionika. Tijekom rute dugačke deset kilometara biciklisti će pedalirati Ulicom Hrvatske bratske zajednice, Slavonskom avenijom, Savskom cestom, Ulicom Grada Vukovara i Avenijom Marina Držića da bi se preko mosta Mladosti spustili u ulicu Damira Tomljanovića, Adamićevu, Balokovićevu i Trumbićevu ulicu kako bi došli do svoga konačnog odredišta – Bundeka. S obzirom na to da ruta nije toliko zahtjevna, a tijekom cijele vožnje prometnice će za sva motorna vozila biti zatvorene, biciklijada je odlična prilika za obiteljsko druženje. Osim toga, na Bundeku će do popodnevnih sati svi okupljeni moći uživati u bogatom zabavnom programu u kojem će trikove adrenalinskog sporta pokazati parkourovci, dok će za iluzionističke trikove biti zadužen Luka Vidović. Također, nekoliko će se puta na pozornicu popeti i plesačice plesnog studija Escape, a svi biciklisti koji otpedaliraju zadanu rutu imaju priliku sudjelovati u velikoj nagradnoj igri “Napunite baterije na Večernjakovoj biciklijadi” u kojoj će se najsretniji biciklist ili biciklistica doma vratiti s novim električnim ljubimcem, biciklom Apache cross Matto E7. Nije potrebno pobijediti, nego sačuvati svoj startni broj i ubaciti ga u bubanj za izvlačenje.

Bit će i mala škola bicikliranja

Za trideset šest najsretnijih čitatelja Večernjaka koji su, skupljajući kupone, osvojili bicikl Protea sporta, također će se održati svečana dodjela dvokotačnih vozila. Svi drugi posjetitelji moći će uživati u popratnom sadržaju u kojem će biti organizirane zabavne, natjecateljske i zone radionica na kojima će se moći zaigrati stolni nogomet ili pak “baciti” krug u eco-quadovima koji će mališane na trenutak učiniti pravim vozačima. Održat će se i likovna radionica, obiteljska olimpijada, kao i mala škola bicikliranja namijenjena najmlađima. Upravo se školom bicikliranja i nastoji najmlađe članove društvene zajednice naučiti odgovornom i sigurnom načinu korištenja sve popularnijega prijevoznog sredstva. Naime, bicikliranje je zasigurno najzdraviji oblik prijevoza kod kojeg se, nažalost, najviše zanemaruje sigurnosna komponenta. Ne samo da su biciklisti koji nose kacige endemska vrsta na ulicama grada, nego se nerijetko može vidjeti i vožnja nogostupom, nepropisna i neoprezna vožnja obilježenim pješačkim prijelazom, prolazak kroz crveno svjetlo, vožnja u suprotnom smjeru i slično. Dok za bilo koji oblik nepropisne vožnje postoje zakoni i kazne, za vožnju na tehnički neispravnom i neservisiranom biciklu, koja je i najopasnija, sankcije ne postoje.

– Mnogo biciklista servisiranje svoga bicikla, koje bi se trebalo obavljati barem jednom godišnje, uopće ne shvaća ozbiljno. Štoviše, servis zanemaruju sve dok se ne dogodi neki toliko velik kvar da bicikl postane potpuno disfunkcionalan, a onda se čude što moraju platiti i po nekoliko stotina kuna – objašnjava Bernard Draganić.

“Rasklimani” bicikl je prijetnja

Naime, biciklisti nerijetko, ističe Draganić, svaki dan sami “kucnu” bicikl tu i tamo, ignoriraju svako škripanje ili popuštanje kočnica, a upravo vožnjom na “rasklimanom” biciklu postaju najveća prijetnja kako sebi tako i svim drugim sudionicima u prometu.

– Jednako kao što nikome neće pasti na pamet voziti automobil s kočnicama koje ne rade, ljudi bi trebali primijeniti to pravilo i na vožnju biciklima – ističe Draganić. Naime, najpotrošniji dijelovi bicikla upravo su kočnice koje, ako se ne poprave na vrijeme, mogu prouzročiti i kvar na naplacima pa i gore. Vječan nije ni lanac.

– Osim redovitoga podmazivanja, lanac je katkad potrebno i zamijeniti. Naime, rekreativci bi trebali napraviti zamjenu nakon prijeđene tri tisuće kilometara, a oni koji voze svakodnevno tijekom cijele godine i nakon dvije tisuće – savjetuje Draganić te ističe da cjelogodišnja vožnja neće zaštititi bicikl od hrđanja jer je limenoga ljubimca nakon svake vožnje po kiši, ili zimi po soli, potrebno temeljito očistiti.