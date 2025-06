Problemi na jednom od najvećih gradilišta u Zagrebu: Odluka je srušena, a strojevi su već raskopali drugi dio avenije

Avenija koja završava nasred livade. Sve je više izgleda da takav scenarij očekuje jedan od najvećih prometnih projekata aktualne gradske uprave Tomislava Tomaševića. Iako su radovi punom parom, ili bolje rečeno punom prašinom, počeli lani u listopadu, spoj od rotora u Zapruđu do zagrebačke obilaznice prema optimističnom sinopsisu mogao bi biti dovršen krajem desetljeća, a po svemu sudeći kasnit će i finalizacija tramvajske pruge.

Najnoviji zaplet u sagi o proširenju Sarajevske i gradnji novog južnog ulaza u metropolu, koji se obećava i planira dulje od 40 godina, odluka je Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) koja je nakon tri mjeseca žalbenog postupka objavila pravorijek kojim je poništila odluku o odabiru tvrtke koja treba izgraditi nadvožnjak preko Ranžirnog kolodvora i tako spojiti gradski dio prometnice s autocestom. Time se produljuje ionako rastegnut proces koji je probijao rokove već više puta, o čemu smo ranije pisali.

Sarajevska je, naime, birokratski vrlo zamršen projekt, a sastoji se od tri dijela, dva kilometra prometnice od Zapruđa do Ranžirnog kolodvora, tramvajske pruge i nadvožnjaka do autoceste. Prva dva u nadležnosti su Grada i na oba gradilišta već se uveliko radi, no treći, ključni dio je nadvožnjak, koji je i najkompleksniji dio projekta, a njega trebaju izgraditi Hrvatske autoceste (HAC).

Natječaj za izvođača radova obećavan je od 2022. godine, a raspisan je tek 27. prosinca 2023. Postupak je trajao čak 15 mjeseci, a pritom je rok produljen više od pet puta, što su iz HAC-a pravdali kompleksnim projektom vrijednim više desetaka milijuna eura koji predviđa zahtjevnu gradnju preko željezničkih kolosijeka Ranžirnog kolodvora. Naposljetku je sredinom ožujka ove godine na međunarodnom natječaju kao ekonomski najpovoljnija odabrana ponuda tvrtke GIP Pionir, koja je, spomenimo, pobijedila i u gradskoj javnoj nabavi za cestovni dio proširenja Sarajevske.

No, u žalbenom su roku od šest drugih ponuditelja čak dva uložila pritužbu. Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation, koja je gradila Pelješki most, te zajednica hrvatskoga Kamgrada i talijanske Maeg Costruzioni nakon tri mjeseca dokazivanja pred DKOM-om uspjeli su osporiti HAC-ove kriterije za odluku koja je poništena, a cijeli postupak time prolongiran.

– Poništena je odluka o odabiru te nije potrebno ići u ponovno raspisivanje natječaja već postupiti po rješenju DKOM-a, odnosno napraviti ponovnu evaluaciju ponuda. Ova procedura traje oko mjesec dana – odgovorili su nam iz Hrvatskih autocesta. HAC će žalbeni postupak koštati oko 130.000 eura, koliko će troškova, prema rješenju, morati namiriti tvrtkama koje su se žalile. A u sljedećih mjesec dana, dakle, slijedi novo odlučivanje o istim ponudama za nadvožnjak, no u ovako složenoj proceduri moguće su i nove žalbe i komplikacije koje bi dodatno prolongirale proces koji ionako već kasni u odnosu na gradsko gradilište ceste i tramvajske pruge.

Plan je Grada da avenija sa šest prometnih trakova bude dovršena do kraja ove godine, a tramvajska pruga početkom sljedeće, no potonji se segment ne može finalizirati jer njegov ključni dio, okretište na Ranžirnom kolodvoru, ovisi o nadvožnjaku ispod kojeg bi se trebalo nalaziti. Usto ni cesta, izgradi li se, neće imati puno smisla jer će završavati doslovno nasred livade dvjestotinjak metara od Jakuševečke.

– Mi ćemo Sarajevsku napraviti do kraja ove ili početka iduće godine i funkcionirat će za stanovnike Jakuševca, Travnog, Hrelića... Međutim, na nju neće moći ući nitko drugi dok se ne napravi nadvožnjak. Tramvajska pruga je povezana s time da počnu radovi na nadvožnjaku i ako oni budu kasnili, imamo problema s njezinim puštanjem u funkciju. Vodimo razgovore da i to premostimo – kazao je jučer Tomašević.

Njegovo bi proširenje tramvajske mreže, prvo nakon 25 godina, stoga moglo poprilično kasniti ne dogovori li se premosnica u obliku neke vrste etapiranja projekta kako bi se pronašao način da se okretište sagradi neovisno o nadvožnjaku. U suprotnom bi se tramvaj tim dijelom Novog Zagreba mogao čekati još nekoliko godina. U idealnom scenariju, naime, teško da će prije zadnjeg kvartala 2025. početi radovi na nadvožnjaku, koji bi, prema dokumentaciji, trebali trajati gotovo tri godine, što znači da bi, uz izvjesna kašnjenja koja prate tako velike projekte, uspije li se i u tom roku i pokrenuti gradilište, novi južni ulaz u Zagreb mogao zaživjeti tek krajem 2028. ili početkom 2029.