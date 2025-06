Prekid tramvajskog prometa u dijelu Novog Zagreba: Promjene na dvije linije

Zbog oštećenja naponske mreže u blizini stajališta Arena Zagreb, došlo je do privremenog prekida tramvajskog prometa u tom dijelu grada. Kako je objavio ZET, tramvajska linija 7 trenutačno prometuje skraćeno do Sopota, dok linija 14 vozi do Savskog mosta.

Na relaciji Savski most – Sopot putnike prevoze autobusi, a na terenu je i servisna ekipa koja žurno radi na sanaciji mreže i uspostavi redovitog tramvajskog prometa.