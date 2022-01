Prvi dan Nove godine topao je i sunčan. Evo i sedmodnevne prognoze

Temperatura oko 10 stupnjeva, ugodno sunce. Baš pravo vrijeme za izaći vani i prošetati se s kućnim ljubimcem, partnerom, ili djetetom. Ili svo troje. Upravo to učinili su Zagrepčani prvog dana Nove godine, pa su se tako šetalištem na Jarunu mogle vidjeti stotine ljudi kako lagano šetaju i uživaju u toplom vremenu. Isto se može reći i za ulice centra grada, a mnogi su odlučili i sjesti na klupu ili stolicu pokojeg kafića koji je radio.

Vrijeme u nadolazećim danima u Zagrebu bit će slični današnjima: Topli, sunčani, ugodni i stabilni. Sutra će u biti pretežno sunčano, a u nizinskim predjelima u prvom dijelu dana magla i niski oblaci. Najniža jutarnja temperatura između -2 i 2, a najviša dnevna od bit će od 8 do 10 stupnjeva. Doći će do temperaturne inverzije, pa će u gorju biti između 9 i tri Celzijusa. Ponedjeljak će biti još malo topliji, ali jednako sunčan i stabilan, a temperatura će se popeti do 12 stupnjeva. I ostatak sljedećeg tjedna, kažu u DHMZ-u, tjedne temperature će se "vrtjeti" oko 10 do 12 stupnjeva, a pogoršanje se očekuje oko srijede navečer i četvtka, kad će pasti kiša i doći će do zahlađenja. Sljedeći vikend tako bi mogao biti znatno hladniji nego ovaj.