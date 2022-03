Provozali smo se s Renatom Petekom: 'Očekivao sam da Tomašević neće organizirati svečano otvaranje'

Pjenušcem je “otvorio” žičaru na Silvestrovo 2018. Istog dana doznali smo izvođače radova, a tri tjedna kasnije Milan Bandić sjeo je u bager i otvorio radove. Od tada SDP-ov gradski zastupnik Renato Petek pomno prati sva zbivanja vezana za projekt Žičare Sljeme, stoga smo se s njim provozali u jednoj od kabina i porazgovarali o, mnogi kažu, najspornijoj ostavštini pokojnog gradonačelnika.

Žičara je konačno otvorena i usprkos tome što je radni dan, mnogi se njome voze. Kakvi su vaši prvi dojmovi?

Vožnja je super, a žičara će oplemeniti turističku i sportsku ponudu Zagreba, no trebat će još puno raditi da postane održiva i da se na Sljemenu stvore dodatni sadržaji. Žičara je kontroverzan projekt, skup za gradsku blagajnu i za Zagrepčane. Za otplatu kredita izdvojit ćemo oko sto milijuna eura, no ona je ekološko prijevozno sredstvo pa, kada je već sagrađena, treba maksimalno iskoristiti njezine potencijale.

Prema promotivnoj cijeni, povratnu kartu platili smo 50 kuna. Za mjesec dana oni koji nisu iz Zagreba vožnju će platiti 125 kuna. Je li to preskupo?

Cijena je previsoka, što je odluka sadašnjeg gradonačelnika. Kada istekne promotivno razdoblje, bojim se da će ljudi procijeniti da im je jeftinije na Sljeme ići automobilom, što je manje ekološka opcija. Za četveročlanu obitelj, to je previše. Zbog toga smo mi u SDP-u predstavili prijedlog da je sto kuna maksimum koliko bi vožnja trebala stajati za četveročlanu obitelj.

Je li problem buke, koja je dugo stopirala puštanje u pogon, riješen adekvatno?

Zasad nije jer žičara vozi sporije nego što je trebalo, četiri metra u sekundi umjesto predviđenih šest, no gradonačelnik je najavio postavljanje bukobrana na kutnoj građevini, što će poboljšati kvalitetu života stanovnicima Gračana.

Predali ste i kaznenu prijavu DORH-u zbog spornih radnji koje su pratile gradnju žičare, a slično je učinio i aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Problematično je oko 90 milijuna kuna troškova koji su nastali kroz razne anekse ugovora. Sadašnji gradonačelnik podnio je prijavu protiv Milana Bandića, no ti su izvidi stali kada je on preminuo. Zbog toga sam kazneno prijavio i ostale uključene u projekt, odnosno pročelnike nadležnih ureda i odgovorne osobe u ZET-u zadužene za realizaciju. Njihovi su potpisi na svim dokumentima. Ne mogu se pomiriti s time da je Milan Bandić jedini odgovoran jer niti je on pisao ugovore niti je direktno odobravao anekse, osim zaključnim potpisom.

Izjavili ste i da Tomašević ne bi trebao doći na otvorenje žičare. Zašto?

Smatrao sam da ne bi trebao doći s obzirom na njegove ranije kritike projekta. Svečano otvaranje ovoliko skupog i kontroverznog projekta trebalo je proći bez velike ceremonije. I sam Grad tvrdi da je oštećen za 60 milijuna kuna, no ja smatram da je svota i veća. Zbog toga sam očekivao da će Tomašević, na primjer, pozvati djecu Gračana da otvore žičaru bez velike svečanosti, bez derneka kakav bi napravio Milan Bandić. Svi smo vidjeli kako je izgledalo otvorenje i tko je sve bio prisutan. Gradonačelnik Tomašević kao da je ušao u cipele Milana Bandića i napravio šou, na kojem se družio sa suspektnim ljudima koji su sudjelovali u projektu žičare, pjevao s Kraljevima ulice i slavio otvaranje ovog upitnog i teško isplativog projekta, koji nije trebao biti prioritet u gradu sve dok imamo probleme s dotrajalim mostovima i nedostatkom škola i vrtića.

Mnogi se žale što na Sljemenu nema dovoljno sadržaja. Što vi kažete?

Nema ni dovoljno sanitarnih čvorova, pristupna cesta uništena je kada se gradila žičara, postoji i parkirališni problem. Vikendom je na Sljemenu potpuni kaos, zbog toga treba drukčije osmisliti kako parkirati. Žičara bi cijenom karte trebala demotivirati ljude da dolaze na Sljeme vozilima.

SDP je nedavno uputio prijedlog o dodatnim sadržajima na Sljemenu. U čemu se on sastoji?

Usvojen je u Skupštini, čime se Grad obvezao da će u sljedećim mjesecima napraviti plan razvoja dodatnih sportskih i rekreativnih sadržaja. Bitno je da se razviju novi sadržaji koji nisu toliko skupi i ne iziskuju puno sredstava, a poboljšali bi ponudu Sljemena, osobito u mjesecima kada nema skijanja. Riječ je o sadržajima koje imaju, primjerice, skijališta u Sloveniji, dječjim zabavnim parkovima, adrenalinskim parkovima, penjačkim stijenama, novim biciklističkim stazama... Sve je to trebalo osmisliti još dok se žičara gradila.

Koja je vaša ocjena prvih devet mjeseci nove vlasti u Zagrebu?

Solidna trojka. Kritičan sam posebno zbog komunikacije vlasti s medijima i javnosti. Danima se zbog toga moralo objašnjavati zašto su povučeni određeni potezi i to je naštetilo gradonačelniku, što se vidi i u anketama koje pokazuju trend pada

popularnosti. •