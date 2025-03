Proljetno vrijeme mami izletnike u prirodu: Od sutra i novo radno vrijeme sljemenske žičare

Od ponedjeljka, 31.¸ožujka mijenja se radno vrijeme žičare Sljeme. Radnim danima žičara će biti u pogonu od 10 do 19 sati, a vikendom i praznikom od 9 do 19 sati.

Mijenja se i radno vrijeme garaže, pa je tako radnim danima ulaz od 9.30 do 18.30 sati, a izlaz je omogućen do 20.30 sati. Vikendom i praznicima, pak, ulaz je od 8.30 do 18.30, a izlaz je moguć do 20.30 sati.

Za dolazak do žičare, građanima su na raspolaganju tramvajske linije 8 i 14 kojima mogu doći do Mihaljevca, otkuda ih kratkom vožnjom linija 15 dovodi do donje postaje u Gračanskom dolju. U zoni žičare, također se nalaze i autobusna stajališta koja koriste autobusne linije 140 (Mihaljevac - Sljeme), 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje) i 233 (Mihaljevac - Markuševec).