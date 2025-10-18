Projekt se oduljio, Zagrepčani na rubu živaca: Saznajemo do kad će se raditi na biciklističkoj stazi kod Lisinskog

Kao da promet nije dovoljno kaotičan pa sad i ovo moramo trpjeti. Kad će više završiti?, pitaju se nerijetki vozači, ali i putnici u ZET-ovim autobusima, koji ujutro iz Novog Zagreba preko Mosta slobode idu u centar. A negoduju jer se od kraja kolovoza radi na proširenju pješačko-biciklističke staze uz istočni kolnik Ulice Hrvatske bratske zajednice, što je prema ranijim najavama trebalo biti finalizirano do 23. rujna, no ondje se i dalje kopa.

Lakše se svlada Most slobode

– Gužve su na tome potezu već poslovične, ali sad su još gore. Voziti pola sata od Avenije Dubrovnik do Lisinskog jednostavno nije normalno. Raditi se mora, meni je to jasno, ali nije neko opravdanje kad šefu moram objasniti zašto opet kasnim na posao – žali se Filip, koji iz Sigeta putuje u ured kod Autobusnog kolodvora.

Kako smo pisali nakon raspisivanja natječaja za izvođača radova, u sklopu proširenja biciklističko-pješačke staze uzet će se dio prometne površine za vozače, ponajviše u dijelu gdje je žuti trak namijenjen autobusima i taksijima. Širina tog traka s četiri će biti sužena na 3,25 metara, što bi trebalo biti dovoljno da ZET-ovi autobusi bez problema stanu na ugibalištima. Oko pola metra od starih oznaka pak žutom su bojom iscrtani novi, uži prometnih trakovi pa je prvih dana nakon početka radova velik dio vozača bio u čudu.

– I danas je za dosta njih zbunjujuće kad vide žute prometne trakove, nisu sigurni kako voziti. Pa onda promet teče sporije, a taj se kaos prelijeva na cijelu zonu oko Mosta slobode – objašnjava Filip. A u krkljancu nerijetko zapnu i ZET-ovi autobusi. – Zna se da gužve na mostu nisu rijetke, ali busu sad treba više vremena da prođe dionicu uz fontane gdje su radovi, posebice u prometnim špicama – ističe putnica iz Sopota.

Zona zahvata počinje na raskrižju Ulice Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije, a završava kod sjecišta s Vukovarskom. Cijela trasa duga je oko 550 metara, a radovi uključuju uklanjanje dijela starog pločnika i njegovo proširenje te iscrtavanje novih pješačko-biciklističkih staza. Nogostup bi nakon radova trebao biti širok 3,9 metara, od čega 2,15 otpada na površinu za pješake. Metar je širina za biciklističku stazu, a ostatak se odnosi na zaštitni pojas koji će odvajati cestu od nogostupa.

Posao za iznos od 308.000 eura obavlja tvrtka Kodeks graditeljstvo. A radovi traju dulje, kažu u Gradu, jer se biciklističke staze po novim pravilima grade na nešto drukčiji način. – Jedna od ključnih promjena u pristupu jest to da se biciklistička infrastruktura više ne izvodi isključivo bojanjem pješačkih pločnika. Novi projekti, naime, predviđaju fizičko odvajanje biciklističkih staza od pješačkih površina, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu i osigurava ugodnije kretanje – objašnjavaju. Napominju i da je privremena signalizacija uspostavljena tako da nije došlo do ukidanja prometnih trakova za potrebe radova, osim kratkotrajno u slučajevima kada je izvođaču potreban pristup s kolnika. Slično je početkom rujna kazao i pročelnik Ureda za promet Andro Pavuna. – Prometni trakovi privremeno su uži zbog radova, ali sve funkcionira bez problema. Kada projekt bude dovršen, promet će se odvijati normalno, a pješaci i biciklisti dobit će više prostora – poručio je.

Bus staje na drugoj lokaciji

A kada bi radovi trebali biti finalizirani? U gradskoj upravi kažu da će se dovršiti do 3. studenog, a u obavijesti objavljenoj na ZET-ovim stranicama putnike informiraju i da će do tada izvan funkcije biti autobusno stajalište preko puta Nacionalne i sveučilišne knjižnice, koje koriste linije 108, 166, 218, 219, 220, 221, 229, 234, 241, 242, 243, 268 i 281. Privremeno autobusno stajalište uspostavljeno je na Aveniji Većeslava Holjevca, odnosno za linije 218 i 281 kod raskrižja Slavonske i Ulice Hrvatske bratske zajednice.