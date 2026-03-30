Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUMNJA NA TRGOVINU LJUDIMA

Smjestili ih u Zagrebu pa tjerali na prosjačenje, i to diljem Hrvatske! Žrtve su starije osobe, morale glumiti invaliditet

policija očevid
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Ana Vrbanek
30.03.2026.
u 14:50

Kako su priopćili iz PU zagrebačke, osumnjičeni su djelovali s ciljem stjecanja nezakonite imovinske koristi za sebe

Otkrivena je skupina koja je iskorištavala starije osobe i zloupotrebljavala njihovo ranjivo psihosocijalno stanje, izvijestili su jučer iz Policijske uprave zagrebačke. Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 36 i 57 godina te nad tri žene starosti 27, 32 i 39 godina zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu 59-godišnjaka i 68-godišnjaka.

Kako su priopćili iz PU zagrebačke, osumnjičeni su djelovali s ciljem stjecanja nezakonite imovinske koristi za sebe. Iskorištavali su starije osobe u razdoblju od početka prosinca 2025. do kraja ožujka 2026., za prosjačenje na području Zagreba, Varaždina, Velike Gorice i drugih mjesta u Republici Hrvatskoj. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski su službenici obavili pretragu kuće na području Zagreba koju su osumnjičeni koristili za smještaj oštećenih.

U kući su pronađena različita pomagala za kretanje, uključujući proteze i invalidska kolica, za koje se sumnja da su korištena tokom prosjačenja kako bi stvorili privid invaliditeta. – U navedenom su razdoblju, sumnja se, oštećene smjestili i skrivali u stambenim objektima na području grada Zagreba, odakle bi ih prevozili na prostore ispred trgovačkih centara te na druga mjesta s velikim protokom ljudi. Nadzirući ih tijekom prošnje, ujedno su pribavili različita pomagala za kretanje koja su oštećeni tijekom prošnje morali koristiti – izvijestili su iz PU zagrebačke. Kod građana bi time izazvali osjećaj suosjećanja i potrebe za pomoći, dodali su, a tako bi pribavili i više novaca.

Novac prikupljen na taj način osumnjičeni bi međusobno podijelili i zadržali za sebe. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Žrtvama je policija inicirala pružanje pomoći sukladno Nacionalnom Planu za suzbijanje trgovanja ljudima, priopćili su iz PU zagrebačke.
Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!