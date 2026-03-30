Smjestili ih u Zagrebu pa tjerali na prosjačenje, i to diljem Hrvatske! Žrtve su starije osobe, morale glumiti invaliditet

Otkrivena je skupina koja je iskorištavala starije osobe i zloupotrebljavala njihovo ranjivo psihosocijalno stanje, izvijestili su jučer iz Policijske uprave zagrebačke. Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 36 i 57 godina te nad tri žene starosti 27, 32 i 39 godina zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu 59-godišnjaka i 68-godišnjaka.

Kako su priopćili iz PU zagrebačke, osumnjičeni su djelovali s ciljem stjecanja nezakonite imovinske koristi za sebe. Iskorištavali su starije osobe u razdoblju od početka prosinca 2025. do kraja ožujka 2026., za prosjačenje na području Zagreba, Varaždina, Velike Gorice i drugih mjesta u Republici Hrvatskoj. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski su službenici obavili pretragu kuće na području Zagreba koju su osumnjičeni koristili za smještaj oštećenih.

U kući su pronađena različita pomagala za kretanje, uključujući proteze i invalidska kolica, za koje se sumnja da su korištena tokom prosjačenja kako bi stvorili privid invaliditeta. – U navedenom su razdoblju, sumnja se, oštećene smjestili i skrivali u stambenim objektima na području grada Zagreba, odakle bi ih prevozili na prostore ispred trgovačkih centara te na druga mjesta s velikim protokom ljudi. Nadzirući ih tijekom prošnje, ujedno su pribavili različita pomagala za kretanje koja su oštećeni tijekom prošnje morali koristiti – izvijestili su iz PU zagrebačke. Kod građana bi time izazvali osjećaj suosjećanja i potrebe za pomoći, dodali su, a tako bi pribavili i više novaca.

Novac prikupljen na taj način osumnjičeni bi međusobno podijelili i zadržali za sebe. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Žrtvama je policija inicirala pružanje pomoći sukladno Nacionalnom Planu za suzbijanje trgovanja ljudima, priopćili su iz PU zagrebačke.