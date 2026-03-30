Ovako će izgledati nova škola u Zagrebu, imamo sve detalje projekta od 10 milijuna eura

Na mjestu stare zgrade iz 30-ih godina, koja je nakon potresa 2020. uklonjena zbog nesigurnosti, planira se izgradnja nove Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje na Trešnjevci, a postupak javne nabave trenutačno je u fazi prethodnog savjetovanja. Procijenjena vrijednost radova iznosi 9,7 milijuna eura bez PDV-a, a projekt će se u cijelosti financirati iz gradskog proračuna.– Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje po prvi put će imati prostor koji nije kompromis, već pravi dom plesne umjetnosti – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Prema dostupnoj dokumentaciji i troškovniku, projekt obuhvaća cjelovitu izgradnju objekta bruto površine gotovo 4.000 četvornih metara, uključujući konstrukcijske radove, instalacije, opremanje dvorana te uređenje okoliša. Poseban naglasak stavljen je na specijalizirane plesne dvorane s odgovarajućim podovima i akustikom, izvedbenu dvoranu s tribinama, kao i prateće sadržaje poput garderoba, spremišta i administrativnih prostora. U troškovniku su predviđeni i radovi na vanjskom uređenju, uključujući novo sportsko igralište te pristupne površine.

Arhitektonsko rješenje, koje potpisuje tvrtka Proarh Mateković, predviđa suvremenu školu za oko 190 učenika, organiziranu oko središnjeg atrija i rampe, s prizemljem, dva kata i uvučenom etažom. U prizemlju će se nalaziti zona za posjetitelje, knjižnica i velika dvorana, dok su na višim etažama planirane plesne dvorane orijentirane prema jugu i zapadu te učionice za teorijsku i individualnu nastavu. Iz dokumentacije proizlazi i da će izvođač morati osigurati kompletnu organizaciju gradilišta, koordinaciju svih radova te po završetku ishoditi uporabnu dozvolu, uz strogo definirane rokove i tehničke standarde. Nakon završetka savjetovanja i provedbe natječaja slijedi odabir izvođača, a početak radova očekuje se na jesen, uz planirano trajanje izgradnje od devet mjeseci.