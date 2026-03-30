Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
za oko 190 učenika

Ovako će izgledati nova škola u Zagrebu, imamo sve detalje projekta od 10 milijuna eura

Grad Zagreb
Autor
Gabrijela Krešić
30.03.2026.
u 14:36

Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje po prvi put će imati prostor koji nije kompromis, već pravi dom plesne umjetnosti – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević

Na mjestu stare zgrade iz 30-ih godina, koja je nakon potresa 2020. uklonjena zbog nesigurnosti, planira se izgradnja nove Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje na Trešnjevci, a postupak javne nabave trenutačno je u fazi prethodnog savjetovanja. Procijenjena vrijednost radova iznosi 9,7 milijuna eura bez PDV-a, a projekt će se u cijelosti financirati iz gradskog proračuna.– Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje po prvi put će imati prostor koji nije kompromis, već pravi dom plesne umjetnosti – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Prema dostupnoj dokumentaciji i troškovniku, projekt obuhvaća cjelovitu izgradnju objekta bruto površine gotovo 4.000 četvornih metara, uključujući konstrukcijske radove, instalacije, opremanje dvorana te uređenje okoliša. Poseban naglasak stavljen je na specijalizirane plesne dvorane s odgovarajućim podovima i akustikom, izvedbenu dvoranu s tribinama, kao i prateće sadržaje poput garderoba, spremišta i administrativnih prostora. U troškovniku su predviđeni i radovi na vanjskom uređenju, uključujući novo sportsko igralište te pristupne površine.

Arhitektonsko rješenje, koje potpisuje tvrtka Proarh Mateković, predviđa suvremenu školu za oko 190 učenika, organiziranu oko središnjeg atrija i rampe, s prizemljem, dva kata i uvučenom etažom. U prizemlju će se nalaziti zona za posjetitelje, knjižnica i velika dvorana, dok su na višim etažama planirane plesne dvorane orijentirane prema jugu i zapadu te učionice za teorijsku i individualnu nastavu.  Iz dokumentacije proizlazi i da će izvođač morati osigurati kompletnu organizaciju gradilišta, koordinaciju svih radova te po završetku ishoditi uporabnu dozvolu, uz strogo definirane rokove i tehničke standarde. Nakon završetka savjetovanja i provedbe natječaja slijedi odabir izvođača, a početak radova očekuje se na jesen, uz planirano trajanje izgradnje od devet mjeseci.
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!