DOSAD SU SE ODRŽAVALI RIJETKO

Problem u kvartu? Moći ćete ga riješiti sazivanjem zbora građana

storyeditor/2025-08-19/PXL_020518_20466244.jpg
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
20.08.2025.
u 08:53

Broj zborova građana održanih u posljednjih desetak godina može se nabrojiti na prste dvije ruke, no to na Radićevu trgu sad nastoje promijeniti, pa su u postupak savjetovanja s javnošću stavili prijedlog gradske odluke koji detaljno uređuje ovaj demokratski oblik sudjelovanja građana u poslovima iz djelokruga Grada. Žele li ga organizirati stanovnici, inicijativu mora podržati najmanje 10 posto stanovnika određenog područja s biračkim pravom

Premda ovaj demokratski alat na papiru postoji već niz godina, dosad se koristio tek šačicu puta. Zbor građana 2018. godine organizirali su stanovnici Donjeg grada kad su se pobunili protiv uređenja Trga žrtava fašizma i rušenja njegove glasovite magnolije, a isto su tri godine kasnije učinili i susjedi s Črnomerca kad su htjeli zaustaviti gradnju bloka stambeno-poslovnih zgrada u kvartu. Ova procedura jedan je od načina na koji stanovnici metropole mogu javno dati svoje mišljenje na određene projekte ili gradske poteze, a kako se zborovi organiziraju i provode dosad je bilo uređeno odredbama gradskog statuta.

Ključne riječi
Zagreb zbor građana

