Problem u kvartu? Moći ćete ga riješiti sazivanjem zbora građana

Premda ovaj demokratski alat na papiru postoji već niz godina, dosad se koristio tek šačicu puta. Zbor građana 2018. godine organizirali su stanovnici Donjeg grada kad su se pobunili protiv uređenja Trga žrtava fašizma i rušenja njegove glasovite magnolije, a isto su tri godine kasnije učinili i susjedi s Črnomerca kad su htjeli zaustaviti gradnju bloka stambeno-poslovnih zgrada u kvartu. Ova procedura jedan je od načina na koji stanovnici metropole mogu javno dati svoje mišljenje na određene projekte ili gradske poteze, a kako se zborovi organiziraju i provode dosad je bilo uređeno odredbama gradskog statuta.