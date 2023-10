Prije 52 godine spajanjem čelične konstrukcije 'rođen' je Most mladosti

Na naslovnici Večernjaka, objavljenoj 2. listopada, 1971., povijesna je fotografija, koju je, dan ranije, snimio naš fotograf, Pavao Cajzek, a ovjekovječila je trenutak kada je, na gradilištu u Borovju, spojen Most mladosti. Radnici tadašnje tvrtke 'Braća Kavurić', tog su dana spojili impozantnu, čeličnu konstrukciju, tada novog, grednog mosta, čime je rijeka Sava premoštena, a gradilište, na kojem su radili radnici 'Hidrotehne', sa sjeverne strane, produženo za 250 metara.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Taj, 36 metara širok i 300 metara dug most, na krajnjem istoku Novoga Zagreba, koji spaja novozagrebačko Zapruđe i Savicu, na lijevoj obali Save, rađen je prema projektu Vojislava Draganića, a potpuno dovršen 1974., nakon čega je Most slobode lakše 'disao'. Kako je, nakon završene prve etape radova na obnovi mosta, čija je ukupna vrijednost bila 63.487.315 kuna, izgledao obnovljeni Most mladosti, snimio je, 2021. godine, Pixsellov fotograf Tomislav Miletić.

13.05.2021., Zagreb - Dovrseni su radovi prve etape Mosta mladosti te je predmetna dionica u smjeru juga prema Sarajevskoj ulici pustena u promet za sva vozila. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

