Prije gotovo pola stoljeća u opticaj su puštene prve mjesečne karte za ZET-ove autobuse

Na današnji dan, prije točno 49 godina, uvedena je mjesečna karta za autobuse ZET-a, a Zagreb je tada imao i najjeftinije radničke karte 'u bloku', u čitavoj bivšoj državi.

Dana 1. listopada 1974., na snagu su stupile nove cijene prijevoza u zagrebačkom, javnom gradskom prometu - po tarifama ZET-a, od prije pola stoljeća, vožnja u tramvaju i autobusu, stajala je 2,3 tadašnja dinara, a tzv. 'blok', 60 dinara. Na snagu su, istog dana, stupile i nove cijene gradske željeznice, pa se, kako je zabilježeno u Večernjakovoj arhivi, do Samobora, 'srebrnom strijelom', moglo za 7 dinara, a do Bregane za 9.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Na stranici https://arhiva.vecernji.hr/ nalazi se najveća digitalna arhiva izdanja dnevnih novina u Hrvatskoj, ali i u regiji. Pretplatite se danas i dobivate uvid u više od 60 godina hrvatske povijesti.

Mislilo se i na izletnike, pa su povratne karte, do istih tih destinacija, nedjeljom, stajale samo 12, odnosno 14 dinara. No, taj je dan u povijest ušao kao dan kada je tadašnje 'gradsko saobraćajno poduzeće', uvelo i jednu novinu – mjesečnu kartu za neograničen broj vožnji autobusom, kakva je, do tada, postojala samo za tramvaj.

Cijena joj je bila 100 dinara, dok je radnička karta, u bloku, stajala samo 1,2 dinara i bila je, kako bilježi naša arhiva, zasigurno najjeftinija u bivšoj Jugoslaviji.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Povlače se lakovi za nokte, šljokice, sjajila: Trgovci pripremaju velike rasprodaje