Predstavljala se kao bankarica i varala starije osobe, od njih uzela više od 36 tisuća eura

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakinjom zbog sumnje da je počinila tri kaznena djela prijevare na štetu starijih građana Zagreba, čime je pribavila protupravnu imovinsku korist od oko 36.200 eura. Kako navodi policija, osumnjičena je od kraja studenoga do sredine prosinca 2024. godine telefonski kontaktirala troje starijih sugrađana, u dobi od 84 do 86 godina, s područja Trešnjevke, Maksimira i Novog Zagreba, lažno im se predstavljajući kao zaposlenica banke.

Sumnja se da je 29. studenoga nazvala 86-godišnjakinju s Maksimira, uvjerila je da posjeduje krivotvoren novac te je nagovorila da podigne ušteđevinu i preda joj je. Kako bi prikrila identitet, osumnjičena je na susret došla s medicinskom maskom i od oštećene preuzela novac ispred zgrade. Na sličan način, 5. prosinca na Trešnjevci i 13. prosinca u Novom Zagrebu, prevarila je još dvije žene, lažno im rekavši da novac moraju predati radi provjere ili zbog “državne potpore”. Nakon što su povjerovale, novac su ostavile pokraj automobila koji joj je služio za bijeg.

Policija je osumnjičenu uhitila te pretragom njenog doma i vozila na području Pitomače pronašla mobilne uređaje i medicinsku masku koje je koristila prilikom prijevara. Nakon ispitivanja, predana je pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Iz policije još jednom upozoravaju građane, osobito starije, da budu oprezni pri telefonskim pozivima nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao službenici banaka, policije ili drugih institucija te da ne odaju informacije o svojim financijama i odmah o svemu obavijeste policiju na broj 192.