ZET: Pruga u Zvonimirovoj obnavljat će se u prvoj polovini iduće godine

Rekonstrukcija tramvajske pruge u Zvonimirovoj planira se provesti u prvoj polovini iduće godine, kažu u ZET-u. Svakako je na listi prioriteta, ističu, no dolazi nakon dionica na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i na Maksimirskoj cesti, gdje su radovi već završeni, te Branimirove, na kojoj su na trasi od Draškovićeve do Trga kralja Tomislava upravo u tijeku.

Odgovor je to na pritužbe stanara Zvonimirove 35 i 37, koji su se, podsjetimo, u prekjučer objavljenome tekstu žalili na jake vibracije i buku koje stvara prolazak tramvaja. Točno prekoputa njihovih zgrada, naime, pruga je ulegnuta pa kada tramvaj uleti u tu rupu loveći zeleno svjetlo na semaforu, kako su opisali, stanovi im vibriraju do te mjere da često pomisle kako je riječ o potresu. A upravo su se nakon potresa koji je metropolu pogodio prije pet godina, požalili su se također, problemi koje im loše stanje pruge zadaje već desetak godina dodatno pogoršali. Zgrade su tada dobile određen stupanj oštećenja pa se vibracije, ustvrdili su, jače manifestiraju. I to toliko da neki primjećuju ozbiljna oštećenja u svojim stanovima.

– U suradnji s Građevinskim fakultetom sustavno provodimo mjerenja vibracija u područjima neposredno uz tramvajsku prugu. Trenutačno je u tijeku jedan takav projekt, a rezultati će nam biti dostupni poslije analize dobivenih podataka, odnosno nakon njegova završetka za nekoliko mjeseci. Međutim, dosadašnjim mjerenjima utvrđeno je kako vibracije koje nastaju kao posljedica tramvajskog prometa, iako mogu izazvati osjećaj nelagode kod stanara, ne dovode do oštećenja same statike zgrada – kažu pak u ZET-u.

Dodaju i kako će, iako nadležna služba kontinuirano nadzire stanje na 120 kilometara pruga te provodi redovne, ali i izvanredne zahvate na održavanju tračnica, terenska ekipa dodatno provjeriti relaciju od Šubićeve do Heinzelove. – Također, kako bi se dodatno smanjio utjecaj prolaska tramvaja na okolinu, brzina je na tom segmentu pruge ograničena na 20 km/h, a pojačat ćemo i nadzor vozača na terenu – poručuju iz ZET-a.