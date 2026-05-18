Pjenušac od grožđa koje je brao Milanović? Može! Znamo gdje ga možete probati

Pjenušac od grožđa koje je brao predsjednik Zoran Milanović! I, još možda i bolje, okusi zbog kojih su se i bečki grofovi koji dan više zaustavljali na Plešivici prije odlaska prema jugu zemlje. Upravo to čeka posjetitelje šestog Festivala pjenušaca i jagoda koji je na rasporedu 23. i 24. svibnja u Jastrebarskom, a zadužene za posebno iskustvo u gradu nadomak Zagreba obišli smo nekoliko dana uoči početka manifestacije. U sklopu raznolikog programa i gastronomske ponude u kombinaciji pjenušaca i jagoda, jedna od vinarija predstavlja novi pjenušac po imenu President, posvećeno predsjedniku Zoranu Milanoviću uoči berbe grožđa lani u Jaski.

– Naš novi pjenušac napravljen je od grožđa koje se bralo na diplomatskoj berbi u kojoj je sudjelovao naš predsjednik Zoran Milanović. Riječ je o pjenušcu od stopostotnog rajnskog rizlinga te će ga, po prvi put, moći kušati posjetitelji festivala – kazao nam je Patrik Braje, domaćin vinarije Braje. Mala je to obiteljska vinarija, objašnjavaju nam, a tradiciju drže malo manje od sto godina. O vinogradima se najviše brinu Robert Braje i sin Patrik, a u sklopu vinarije imaju i restoran gdje domaćica Sanda Braje vodi glavnu riječ. Na ovogodišnjem festivalu odlučila je unijeti novitete u gastronomsku ponudu koji spajaju tradicionalnu kuhinju i moderno doba.

– Na festivalu će posjetitelji moći kušati naš pulled pork burger, foccaciu s lungićem, ali i zvijezdu naših ovogodišnjih festivalskih jela, patku s mlincima u umaku od portugisca, gdje smo se potrudili spojiti vino i tradiciju. Od deserata su tu uvijek prigodne štrudle od jagoda sa sladoledom od vanilije, panakota s jagodom i, naravno, jagode u čokoladi – rekla je Sanda Braje. Od noviteta, na festivalu je i vinarija Amfigóra, koja će ove godine premijerno otvoriti svoje dvorište posjetiteljima, a koja se nalazi 150 metara niz brijeg od vinarije Kurtalj, koja je na festivalu od samog početka 2019. godine.

– Prvi puta ćemo sudjelovati na ovako velikom događanju. Nadamo se svi zajedno da će gosti prepoznati kvalitetu naših vina i da ćemo se pokazati u dobrom svijetlu – kazao je Tomislav Ivančić, domaćin Amfigóre, vinarije čiji je prijevod "vina iz srca krajolika". A u ponudi ima vina poput Blanc de blanc, pjenušac proizveden od isključivo bijelih sorata grožđa, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot crni, Rajnski rizling i Cuvée, vino koje spaja dvije sorte, Graševinu i Silvanac zeleni. Vinarija Kurtalj svoja je vina počela proizvoditi oko 1901. godine, a Drago Kurtalj, čija su vina i u restoranima s Michelinovom zvjezdicom, opisuje kako izgleda proces nastanka jedne butelje pjenušca.

– Proces pripreme, da bi uopće nastao pjenušac, malo je manji od godinu dana. Kompletno se radi priprema vinograda. Od ranije berbe radimo mirno vino koje mora fermentirati kako bismo dobili na svježini. Radi se sekundarna fermentacija, dodaju se šećer i kvasci, a ona se kompletno odvija u boci. Vino, naravno, nakon toga odležava, a koliko ono odležava, ovisi o tipu pjenušca – objašnjava nam Kurtalj u čijoj vinariji nijedno vino ne odležava manje od tri godine. Kada vino bude spremno za tržište, miče se talog, stavlja se pluteni čep i mrežica, ono se etiketira, odležava još koji mjesec, a zatim odlazi u prodaju.

Festival pjenušaca i jagoda će i ove godine, zbog sigurnosti posjetitelja, imati organiziran prijevoz u čak petnaest vinarija u krugu Plešivice. Organizirani su minibusevi i taxi služba festivala. Minibusevi kreću od parkinga dvorca Erdödy u Jastrebarskom do Plešivičkih bregova, gdje posjetitelje očekuje širok zabavan program, velika gastronomska ponuda iz obližnjih restorana i domaćih proizvođača te, neizostavan dio, pjenušava vina i jagode. Festival organizira Turistička zajednica grada Jastrebarskog u suradnji s vinarima i uz podršku Grada Jastrebarskog. Pokrovitelji su Jana i Turistička zajednica Zagrebačke županije. Ukupno ima 23 sudionika, od kojih su 15 vinara, jedan OPG i obližnji restorani. – Ovo je šesta godina festivala koji se održava unutar dvorišta naših vinara koji za posjetitelje otvaraju svoje podrume. Posjetitelji isključivo kušaju samo jaskanska vina i hranu i uživaju u jaskanskom krajoliku, što nas zaista čini posebnima već dugi niz godina – govori Petra Masnec, direktorica Turističke zajednice grada Jastrebarskog.