NABRAJALI PREDNOSTI I MANE

'Gledaš promet, padobrance i ilegalno odlaganje otpada, a zabava ti je košenje okućnice': Zagrepčani o životu u ovom naselju

Ježdovec: Ilegalni priklju?ci na vodu
Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
19.05.2026.
u 07:00

Podsjetimo, i nedavno smo pisali o Zagrepčaninu kojeg zanimaju iskustva ljudi koji žive u Brezovici, Demerju, Rakitju, Sesvetama, Svetoj Klari jer si uspoređuje "pros/cons" stana i kuće.

Zanima ga kakav je život u Ježdovcu, kakvi su ljudi, zelenilo, koje se sportske i zabavne aktivnosti nude, ali i koje su mu mane pa je sva ta pitanja postavio na Redditu.  "Stari, zabava ti je košenje okućnice i odlazak na posao u Zagreb", piše u jednom od komentara. Netko mu je napisao i kako ne zna je li mu to bitno, ali Ježdovec spada pod Grad Zagreb, za razliku od Kerestinca, Rakitja, Svete Nedelje i okolnih mjesta koja su pod Zagrebačkom županijom.  "Od zabavnih aktivnosti možeš brojati promet po Ježdovečkoj, gledati padobrance s aerodroma Lučko ili gledati kamione i kombije koji ilegalno odlažu otpad u onoj šumi između Ježdovca i obilaznice", dodao je. 

Podsjetimo, i nedavno smo pisali o Zagrepčaninu kojeg zanimaju iskustva ljudi koji žive u Brezovici, Demerju, Rakitju, Sesvetama, Svetoj Klari jer si uspoređuje "pros/cons" stana i kuće. Upitao je stoga one koji žive u predgrađu: "Kada ste kupili nekretninu (ako ste ju kupili), koliko dugo ste tamo i kako podnosite putovanje do Zagreba (ako tamo radite)? Koje su vam najveće prednosti i mane što se tiče života u tim naseljima? Mislite li da bi bilo bolje da imate nekretninu oko tramvajske zone?". 

"Skoro 3 i pol godine podstanar u Sesvetama, evo kupili stan prije 2 mjeseca isto u Sesvetama. Vlak + tramvaj do posla cca 35 minuta, kašnjenja ima, ali evo u sate kad ja idem na posao nije strašno. Blagoslovljena sam radnim vrimenom tako da me ni gužva na cesti ne hvata toliko. I ja bih voljela biti bliže gradu/bar u tramvajskoj zoni, ali nismo imali para, a i nakon ovoliko vremena navikli smo tu", pisalo je u jednom od komentara.

U drugom se javio stanovnik Ivanje Reke. "Naslijedio sam kuću od bake i dede. Prednost je što je sve mirno, imaš svoje dvorište veliko, vrt, top je. Ne bih to mijenjao za stan u tramvajskoj zoni, meni ovako više paše. Ja vozim svugdje, ali u blizini mi je bus 281 za Glavni Kolodvor i imaju dvije linije za Kvatrić. Treba ti do Glavnog nekih 20-25 min, do Kvatrića 15-20. Ako, naravno, nije u vrijeme gužve. Ništa mi ne fali, ali treba ti realno auto. Još radim od kuće, tak da i ako idem u grad, idem u doba kad nema gužve i s autom sam za čas svugdje", opisao je. 

Netko je napisao i da je razlika Klare i Brezovice "nebo i zemlja". "Problem Klare je prenapučenost i neuređena infrastruktura u kvartu, ali s aspekta pozicioniranja je na jako dobrom mjestu. Jako brzo si na obilaznici, imaš dva izlaza na izbor. Isto tako mostovi prema centru (Jadranski i Most slobode, a nije daleko ni Most mladosti). Klara je povezana manje/više kao i bilo koji drugi kvart u Novom Zagrebu, dok je Brezovica skroz druga priča", piše u komentaru. 
