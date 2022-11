Poslušali savjet šefa Čistoće pa ostali bez kanti! Holding im je ostavio samo 'papirić'

Nestale su preko noći i želimo ih natrag – govore nam stanari zgrade u Dalmatinskoj ulici 12, koji su se u ponedjeljak ujutro probudili i shvatili da je Čistoća odvezla njihove kante za miješani komunalni otpad i papir. Taj ih je postupak začudio, kaže Hrvoje Galeković, jedan od susjeda, jer su prema savjetu Davora Vića, voditelja Čistoće, na kante ugradili gravitacijske brave.

Vić nam je savjetovao...

– Cijela je priča smiješna. Krajem rujna bili smo na tribini o otpadu za četvrt Donji grad, nekoliko dana prije uvođenja novog modela odvoza. Kako naša adresa nije bila na popisu za plave vrećice, susjede su pitale Vića što nam je činiti s obzirom na to da naš ulaz ima dvorište – započinje Galeković.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 8.11.2022., Zagreb - Stanarima u Dalmatinskoj ulici jucer je Cistoca pokupila i odnijela kante skupa s magnetskim bravama iako je voditelj Cistoce ranije tvrdio drugacije. Photo: Neva Zganec/PIXSELL

Vić im je, nastavlja, odgovorio kako do proljeća, kada je planirano da njihova ulica dobije podzemne spremnike, smiju zadržati kante. A kako bi imali pod kontrolom tko u kante odlaže otpad, predložio im je ugradnju gravitacijskih brava, a oni su ga poslušali.

– Naša je ulica prometna, ovuda prolazi puno ljudi, u dvorištu je park u koji dolaze roditelji s malom djecom, tu je i nekoliko kafića te noćni klub pa smo stavili brave – govore u Dalmatinskoj 12. Ugradili su pet gravitacijskih brava, četiri na kante za komunalni otpad i jednu na spremnik za papir. Brave, njihovo postavljanje te izradu ključeva platili su oko 2500 kuna.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 8.11.2022., Zagreb - Stanarima u Dalmatinskoj ulici jucer je Cistoca pokupila i odnijela kante skupa s magnetskim bravama iako je voditelj Cistoce ranije tvrdio drugacije. Photo: Neva Zganec/PIXSELL

Ugradio ih je susjed Mario Hulina, čiju suprugu Mariju susrećemo pred zgradom u šetnji s njihovim ljubimcem, psom Chuckom. Od ugradnje brava i uvođenja novog modela sve je, kaže ona, funkcioniralo besprijekorno. Plave vrećice uredno su bacali u komunalne kante, a količina odvojenog otpada povećala se. Sve dok ih u ponedjeljak ujutro nije šokirao nestanak kanti. Istog jutra primijetili su i letke Zagrebačkog holdinga ostavljene na ogradi pokraj sandučića na najmanje vidljivom mjestu.

– Pisalo je da je od ponedjeljka i naša ulica u režimu plavih vrećica. Prije tih letaka nitko nas nije obavijestio o tome, ni susjede, ni predstavnicu stanara – ogorčeni su u Dalmatinskoj 12. U tridesetak stanova, koliko ih je u zgradi, žive uglavnom umirovljenici za koje je, ističu, model s kantama pod ključem najpraktičniji.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 8.11.2022., Zagreb - Stanarima u Dalmatinskoj ulici jucer je Cistoca pokupila i odnijela kante skupa s magnetskim bravama iako je voditelj Cistoce ranije tvrdio drugacije. Photo: Neva Zganec/PIXSELL

– Mnogi od njih požalili su se da će prestati odvaja

ti jer im je teško hodati s vrećicama do prvog zelenog otoka koji se nalazi u Primorskoj. Svi smo se držali novog modela, no sad će nam to biti puno teže. A ako nam ne žele vratiti kante, neka nam onda barem vrate novac uložen u brave – poručuju stanari.

Otkako su im spremnici nestali, više su puta kontaktirali Čistoću. Zvali su telefonski, slali mailove, no nisu dobili nikakav odgovor.

No mi smo imali više sreće pa su nakon našeg upita Čistoći kante u Dalmatinsku 12 ipak vraćene.

– Tamošnjim je stanarima komunicirano ono što i ostalim korisnicima na području centra Zagreba, a to je da kante i spremnici ne smiju biti na javnim površinama mimo termina odvoza. Rješenje s gravitacijskim bravama također je predloženo isključivo za razdoblje nakon što službe Čistoće izvrše odvoz i prije nego što oni ujutro spremnike vrate unutar svoje čestice – objašnjavaju u Holdingovoj podružnici.

Zadržat ćemo za reciklabilni

Kante u centru, naime, smiju zadržati svi koji ih mogu smjestiti unutar nekretnine, odnosno maknuti s pločnika. Ondje smiju biti isključivo od 20 sati do osam sati idućeg jutra, svaki dan osim nedjeljom. Alternativa tome je odlaganje plavih ZG vrećica od 20 do 22 sata.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 8.11.2022., Zagreb - Stanarima u Dalmatinskoj ulici jucer je Cistoca pokupila i odnijela kante skupa s magnetskim bravama iako je voditelj Cistoce ranije tvrdio drugacije. Photo: Neva Zganec/PIXSELL

A nakon što im je Čistoća, uz isprike zbog neugodnosti, vratila kante, stanari u Dalmatinskoj 12 morali su prihvatiti da ih tijekom dana drže unutar svoje čestice, odnosno nekretnine. U međuvremenu su pak shvatili da im model s odlaganjem miješanog otpada u plavim ZG vrećicama više odgovara.

– Odlučili smo stoga zadržati samo kante za biootpad i papir te na njih staviti brave. To nam se čini puno praktičnijim – ističu stanari u Dalmatinskoj 12.

>> VIDEO: Večernjakova akcija čišćenja u sklopu projekta "Rezolucija Zemlja"