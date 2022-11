Traže se tri najbolje fotografije 'otpada koji nije smeće'

Osnovnoškolci, mobitele ili fotoaparate u ruke i krenite u potragu za "otpadom koji nije smeće" i priključite se Dječjem fotosalonu koji već više od desetljeća organiziraju Centar za kulturu i informacije Maksimir i Muzej grada Zagreba.

Cilj je pronaći i fotografirati otpad koji je "dobio novi život", odnosno koji i dalje ima svoju svrhu ili mu je dana nova. To mogu biti i stari predmeti koje nitko više ne koristi, a koji se često potpuno funkcionalni mogu naći odbačeni u smeću jer su zamijenjeni nečim novim ili modernijim.

Sudjelovati mogu učenici od četvrtog do osmog razreda koji do 2. prosinca na adresu centra (Švarcova 18) moraju poslati najviše tri digitalne fotografije s čitko ispisanim podacima na poleđini. Stručni žiri potom će odabrati tri najbolje fotografije koje će se u Muzeju grada Zagreba moći vidjeti od 17. do 21. siječnja.