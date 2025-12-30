Naši Portali
VAŽAN STRATEŠKI DOKUMENT

Zagreb priprema Plan gospodarenja otpadom: U ponedjeljak počinje javna rasprava, uključite se

Zagreb: Na odlagalištu Jakuševec završen policijski očevid, cesta puštena u promet
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.12.2025.
u 08:30

Tijekom trajanja javne rasprave javnosti je omogućen javni uvid i u tiskane primjerke Strateške studije, njen ne-tehnički sažetak i Nacrt prijedloga Plana u predvorju zgrade Gradske uprave, i to na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Da Zagreb nema važeći Plan gospodarenja otpadom jedna je od glavnih primjedbi političke oporbe na aktualnu gradsku vlast, a izgleda da se sada rade neki pomaci po tom pitanju. U ponedjeljak, kako su objavili, počinje javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine na okoliš i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine traje od 5. siječnja 2026. do 4. veljače 2026. godine.
 
Tijekom trajanja javne rasprave javnosti je omogućen javni uvid i u tiskane primjerke Strateške studije, njen ne-tehnički sažetak i Nacrt prijedloga Plana u predvorju zgrade Gradske uprave, i to na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati. Dokument će se objaviti i online. 
 
Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Plana održat će se u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski dana 22.01.2026. godine u 17 sati. Na javnom izlaganju osigurat će se nazočnost predstavnika Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i izrađivača Strateške studije, koji će neposredno odgovarati i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost. Obavijest o eventualnoj promjeni mjesta, datuma i načina održavanja javnog izlaganja bit će objavljena na službenoj mrežnoj stranici Grada Zagreba.
 
Komentari i primjedbe mogu se podnijeti osobno, emailom ili putem e-Javne rasprave na poveznici - https://javne-rasprave-zagreb.hub.arcgis.com/pages/2c66ce9c940c4b2292ee212aa8faee35. 

Ključne riječi
Grad Zagreb Zagreb plan gospodarenja otpadom

