Poseban je doživljaj trčati metropolom u društvu obitelji i prijatelja, pridružite nam se

U nekoliko su godina okupili "vojsku" od stotinu zaljubljenika u rekreaciju i sport iz cijele zemlje jer u Freud's Runnerse su, kažu, svi dobrodošli. A priča o skupini sportskih entuzijasta počela je nakon prvog Zagreb Advent Runa održanog 2017. godine.

Ako treba, trenira se i u stanu

– Egzistiramo na platformi u Facebook grupi i svatko nam se može priključiti. Treba samo jednom mjesečno objaviti da se bavite nekom aktivnošću. Ondje, među ostalim, dijelimo savjete za prehranu i ozljede, dogovaramo se za zajedničke aktivnosti i druženja. Nismo klub ni udruga, nego neformalna družina, zaljubljenici u fizičku aktivnost i promotori zdravog načina života – govori Thomas Kezele, osnivač Runnersa, koji je dosad bio na svakom izdanju popularne zimske kostimirane utrke pa je i "pokupio" medalje.

Kao skupina su sudjelovali na gotovo svim utrkama, trailovima i maratonima koji postoje u Hrvatskoj, poput Zagrebačkog noćnog cenera, Ogulin Traila, Zagrebačkog maratona, Kvarner Traila... Ime su si pak nadjenuli prema četiri i pol godine starom mužjaku mađarske vižle Freudu, ljubimcu prijatelja Marine i Roberta koji su također s Kezeleom, s bebom u klokanici, trčali na ZAR-u. Pas je njihov vjerni pratitelj i "reprezentator" na utrkama.

– Nadajmo se da će i ove godine ići s nama. ZAR je zaista jedna predivna priča sa sjajnom humanitarnom pozadinom. Ove se godine trči za žene koje se bore s karcinomom, a nesretnim je slučajem i moja partnerica jedna od njih. Bori se s rakom dojke, bila je na operaciji. Tako da ću ja trčati, među ostalim, i za nju – govori Kezele. U znak potpore ženama, napominje, planiraju nositi jednake majice s logom Freud's Runnersa.

Imaju, dakako, i drage uspomene s prošlih utrka, ističe njegov brat Luka, a običaj je i da, nakon što svladaju zadanu rutu, budući da ne osjećaju prste, ekipa ide ugrijati na zajedničkoj cugi.

– ZAR je baš poseban jer se trči po hladnoći. Obično se smrzavamo na početku, a na cilju smo mokri od glave do pete. I baš je bilo neobično, ali i fora, 2017. kad je gradom trčalo 2000 Djedova Mrazova. Genijalno – kaže Luka Kezele.

Rute od pet i deset kilometara

Svi su oni, dodaje, zagrebačka djeca pa im je zato trčati svojim gradom u božićnom raspoloženju nešto predivno. A doživljaj je još posebniji, nadovezuje se Tamara Grahovac, kad se trči s obiteljima i prijateljima te kad padne snijeg.

– Ne postoji loše vrijeme za trčanje, samo loši izgovori, kako uvijek govorimo jedini drugima. Primjerice, jedan naš prijatelj, Robert Bakić, za samoizolacije je bio zatvoren u stanu deset dana. I u to je vrijeme trčao po stanu i napravio 60 kilometara kako ne bi prekinuo svoj niz od tristotinjak trkaćih dana – ističu Freud's Runnersi.

Ovogodišnji ZAR kreće 12. prosinca u podne sa startom i ciljem ispred hotela The Westin. Ruta je duga deset kilometara, ali postoji i verzija od pet za one koji nisu u kondiciji za dulju trasu. Prijave su produljene do sutra, a može se predbilježiti na stranici zagrebadventrun.hr. Sudjelovanjem u utrci podržava se rad udruge "Nismo same" jer će se dio kotizacija donirati njihovu projektu kojim se omogućava besplatan taksi-prijevoz ženama oboljelim od raka na kemoterapije. Projekt "Nisi sama – ideš s nama" financira se isključivo iz donacija, a dosad su tako osigurali prijevoz za 447 žena, što je više od 16.000 besplatnih taksi-vožnji.