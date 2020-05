Ponovno počinje raditi mobilna poslovnica Holdinga

Mobilna poslovnica Holdinga, nakon stanke zbog epidemiološke situacije uslijed pandemije koronavirusa i preventivnih mjera, ponovno se otvara u ponedjeljak.

Iz Holdinga su priopćili kako će njihova mobilna poslovnica do daljnjega tijekom radnog dijela tjedna obilaziti dvije gradske lokacije, ali će se u naseljima zadržavati dvostruko dulje u odnosu na raniji raspored. Tijekom prijepodneva građanima će biti na raspolaganju od 8 do 12 sati te u poslijepodnevnom terminu od 14 do 18 sati. Također, specijalizirano vozilo dostupno je i subotom.

Individualni dolazak (u zasebnom terminu i na kućnu adresu) može se ugovoriti kroz pozivni centar i broj 072 500 400. Uz starije, teže pokretne i sugrađane s invaliditetom, prednost u realizaciji ove usluge imaju sugrađani čiji su objekti oštećeni u potresu.

U pokretnoj poslovnoj jedinici mogu se ažurirati pojedinosti ugovorenih usluga, osobni ili podaci o objektu, a integrirana je i ostala korisnička podrška. Raspored za sljedeći tjedan dostupan je na internetskoj stranici holdingcentar.zgh.hr.