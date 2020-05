Osam smrtnih slučajeva u BiH, Norveška idući tjedan otvara škole

Više od 3,8 milijuna ljudi zaraženo je koronavirusom u svijetu. Zabilježeno je najmanje 269.000 smrtnih slučajeva.

11:05 - Direktorica institucije za javno zdravlje za grad Madrid Yolanda Fuentes dala je ostavku na poziciju zbog popuštanja mjera u Madridu. Naime, Madrid ima više slučajeva zaraze nego ostali dijelovi Španjolske.

10:48 - Norveška je najavila da će popustiti s brojnim mjerama donesenim kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa, uključujući i otvaranje svih škola idući tjedan kao i podizanja maksimalnog broja ljudi tijekom javnog okupljanja.

Do sada je potvrđeno 8034 slučajeva zaraze i 217 preminulih.

- Hvala svima na zajedničkim naporima još od ožujka. Imamo širenje koronavirusa pod kontrolom - kazala je norveška premijerka Erna Solberg i navela: - To znači da možemo postupno podizati stroge mjere koje smo uveli.

10:47 - Osam smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom potvrđeno je u protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini, a čak 6 preminulih je u Banjoj Luci, gradu u kojemu se posljednijh dana učestalo bilježe tragični ishodi epidemije, izvijestili su u petak iz bolničkih izvora.

U bolnici u Doboju umrle su dvije starije žene, a banjolučki Klinički centar potvrdio je kako su tamo od četvrtka umrla četiri muškarca i dvije žene starosti između 65 i 90 godina. Svi su bili kronični bolesnici.

Na ovoj klinici u četvrtak su imali tri smrtna slučaja povezanih s koronavirusom, a dan ranije šest.

Ukupan broj smrtnih slučajeva prouzročenih zarazom koronavirusom u BiH sada je povećan na 98.

10:25 - Rusija bilježi šest dan za redom više od 10 000 slučajeva dnevno. Od jučer imaju novih 10 699 slučajeva, a ukupna brojka je 187 859 slučajava oboljelih.

Zabilježeno je novih 98 smrtnih slučajeva, a ukupna brojka je 1723.

9:58 - Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u petak je pozvao na globalni napor da se utiša "cunami mržnje i ksenofobije, neprijateljstva i širenja neistina" koji je postao sve učestaliji pojavom pandemije koronavirusa.

"Sentimenti protiv stranaca događaju se online i na ulicama, šire se antisemitske teorije zavjere te su se pojavili antimuslimanski napadi povezani s Covidom-19", rekao je Guterres u video poruci.

#COVID19 does not care who we are, where we live, or what we believe.



Yet the pandemic continues to unleash a tsunami of hate and xenophobia, scapegoating and scare-mongering.



That’s why I’m appealing for an all-out effort to end hate speech globally. pic.twitter.com/ojh957xhQq