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objavili iz Dumovca

Zmija nestala između zgrada na Vrbiku, a trik kojim su zaključili je li otrovnica posebno je zanimljiv

Foto: Dumovec/Facebook
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Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
19.06.2026.
u 10:39

Zmija je nestala u uskom otvoru između cijevi i plinskog ormarića, a djelatnik Dumovca uspio ju je izvući tek nakon dugotrajnog pretraživanja zida. Pokazalo se da je riječ o neotrovnoj bjelici koja je potom premještena na sigurniju lokaciju, daleko od prometa, pasa i prolaznika.

Dojava o zmiji između stambenih zgrada na Vrbiku dovela je djelatnike Dumovca na još jednu neobičnu intervenciju. Na mjestu događaja dočekao ih je problem koji nije bilo lako riješiti – zmija se kroz usku rupu zavukla u prostor unutar zida, a pristup su otežavali cijevi i plinski ormarić. Kako su objavili iz Dumovca, njihov djelatnik Dalibor najprije je pomoću mobitela fotografirao unutrašnjost otvora kako bi utvrdio o kojoj je vrsti riječ. Pokazalo se da se radi o bjelici, neotrovnoj zmiji koja je čest stanovnik hrvatskih livada, šuma i riječnih obala.

Nakon toga uslijedio je zahtjevniji dio posla. Kroz uski otvor pokušavao je dohvatiti životinju, pri čemu je iz zida najprije izvukao različito smeće koje se ondje nakupilo. Tek nakon više pokušaja uspio je dohvatiti i zmiju. – Prvo je vadio smeće, a kad je konačno dohvatio zmiju, bio je sretan kao da je dobio na lutriji – opisali su iz Dumovca. Iako je tijekom intervencije nosio zaštitne rukavice, zbog rada u skučenom prostoru ogulio je podlaktice. Nakon što je izvučena, bjelica nije vraćena na mjesto pronalaska jer su joj ondje prijetili automobili, psi i velik broj prolaznika.

Zmija je zato premještena na mirniju lokaciju izvan urbanog okruženja, gdje može nastaviti život bez opasnosti koje je čekaju među zgradama. Fotografije koje je Dumovec objavio pokazuju koliko je malo prostora bilo između zida i instalacija te koliko je strpljenja bilo potrebno da bi se životinja sigurno izvukla.
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Zagreb Dumovec

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