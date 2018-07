Do početka kolovoza zatvara se južni kolnik Branimirove ulice za sav promet

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika na Ulici kneza Branimira na dijelu od Mandlove do Ulice Svetice, od srijede 25. 07. 2018. godine od 06,00 sati do srijede 01. 08. 2018. godine do 04,00 sata, bit će zatvoren za sav promet južni kolnik Ulice kneza Branimira na navedenoj dionici .

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati dvosmjerno sjevernim kolnikom Ulice kneza Branimira na dijelu od Mandlove do Ulice Svetice, priopćili su iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.

Za vrijeme navedenih radova biti onemogućeno prometovanje raskrižjima Ulica kneza Branimira/D. Budaka, Ulica kneza Branimira/Maksimirsko naselje II. I Ulica kneza Branimira/Ravnice V (smjer zapad – sjever i sjever istok)

Gradski ured za mjesnu samoupravu upozorava građane na moguće poteškoće u prometu i mole za strpljenje razumijevanje.

